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    高鐵苗栗站周邊違停大執法 後龍公所提供2處免費停

    後龍鎮公所在台鐵豐富站旁規劃的停車場，現階段停車免費。（記者彭健禮攝）

    後龍鎮公所在台鐵豐富站旁規劃的停車場，現階段停車免費。（記者彭健禮攝）

    2025/04/21 11:42

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局近期啟動高鐵苗栗特區周邊道路大執法，針對違規停放人行道及綠帶車輛展開大規模取締、拖吊，迄今已取締137件，呼籲民眾遵守停車規定。後龍鎮公所表示，公所已在台鐵豐富站旁、客家圓樓後方規劃停車場，現階段免費，民眾可多加利用。

    位於後龍鎮的高鐵苗栗站是苗栗縣出入門戶，搭乘民眾多，但周邊道路屢見違停亂象，妨害行人通行安全，影響市容觀感。為此，苗栗縣警局啟動專案稽查，派遣警力落實取締與拖吊。

    警察局表示，從今年1月至4月中旬，在高鐵站周邊已取締137件違停車輛，仍將持續針對高鐵之站內接駁區、周邊道路的人行道、綠帶空間等違規熱點加強執法密度與強度，並呼籲高鐵通勤、旅遊及接送的民眾務必遵守停車規定，以免受罰。

    對此，後龍鎮公所表示，為提供停車需求，公所已在台鐵豐富站旁、客家圓樓後方規劃停車場，將委外經營，不過現階段免費，民眾可多加利用。

    後龍鎮公所在客家圓樓後方規劃的停車場，現階段停車免費。（記者彭健禮攝）

    後龍鎮公所在客家圓樓後方規劃的停車場，現階段停車免費。（記者彭健禮攝）

    警方取締拖吊違規停放的機車。（圖由警方提供）

    警方取締拖吊違規停放的機車。（圖由警方提供）

    警方取締拖吊違規停放的汽車。（圖由警方提供）

    警方取締拖吊違規停放的汽車。（圖由警方提供）

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