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    高雄民營公共停車場不易分辨 1193場全面張貼醒目標章

    高雄路外民營公共停車場不易分辨，1193場全面張貼醒目標章。（交通局提供）

    高雄路外民營公共停車場不易分辨，1193場全面張貼醒目標章。（交通局提供）

    2025/04/21 11:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市民營公共停車場多達1193場，為加強停車場管理並保障市民權益，交通局推動「合法停車場標章」制度，除每年例行性查核定型化契約外，並不定期派員抽查，確保停車場業者遵守相關規定，為使民眾易於辨識，即日起要求業者於停車場出入口明顯處，張貼標章以提升消費信心。

    交通局指出，截至今年3月底，高市合法設置路外民營公共停車場已達1193場，針對停車場營業時間、收費標準、意外責任險、票卡遺失費用計算方式、工本費，以及身心障礙者專用停車位設置等保障，交通局均有審訂與查核，以保障消費者停車權益。

    交通局每年均會例行性查核定型化契約，也會不定期派員抽查，確保停車場業者遵守相關規定，但仍有不肖私人停車場違規違法營運，包含雖登記在案，但違反設置計畫的停車場，以及無證營業的停車場，不少民眾反映分不清民營公共停車場與私人停車場，最後衍生停車糾紛卻得不到保障。

    交通局針對不法與違規，將持續加強稽查，透過例行查核、不定期抽查及民眾檢舉機制，積極查處違規業者，若經查證屬實，將依停車場法處3千至1萬5千元罰鍰，除要求違規業者限期改善，同步列管，一旦查獲無證營業者，將要求依法申請停車場登記證，或立即停止營業。

    為確保停車場經營秩序及維護民眾權益，交通局將持續督導合法停車場業者張貼合法停車場標章，並強化違規業者查處，確保市民能安心停車，使用到合法、安全的停車服務。

    高雄路外民營公共停車場不易分辨，1193場全面張貼醒目標章，以利停車辨識。（交通局提供）

    高雄路外民營公共停車場不易分辨，1193場全面張貼醒目標章，以利停車辨識。（交通局提供）

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