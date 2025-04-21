雙北世壯運足球賽事場地 北市議員曾獻瑩批諸多缺失

迎風河濱公園足球場曾在2017年作為世界大學運動會的競賽場地，當時由水利處代辦整建工程，獲得行政院第17屆公共工程金質獎優肯定。（資料照，台北市政府提供）

2025/04/21 11:27

〔記者何玉華／台北報導〕世界壯年運動會將於5月登場，台北市議員曾獻瑩指出，足球部分賽事安排在教育部體育署評為D級的迎風河濱公園足球場，該場地僅設流動廁所與鋁合金座椅，部分球場甚至未設觀眾席，僅規劃臨時觀賽區，整體設施明顯簡陋。世壯運發言人郭音蘭表示，所有比賽場館皆經各運動種類技術代表確認符合規定，並獲國際壯年運動總會核准同意，才納入賽事使用。相關設施更新會在賽前完成施工。

台灣女足與紐西蘭隊原訂本月8日在高雄楠梓足球場舉行友誼賽，卻因場地安全問題退賽，曾獻瑩認為世壯運足球賽是有相同隱憂；他指出，根據體育署參照國際足球總會（FIFA）、日本足協標準及相關手冊所訂定的足球場地分級制度，D級場地屬於最低等級，只適用於地區性比賽、日常訓練與練習賽使用，無論在球場容量、賽務空間、照明設備、草坪養護皆為最低規格。

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曾獻瑩說，迎風足球場為開放空間，缺乏固定觀眾席與選手休息設施，廁所是臨時流動設置，夜間照明燈部分不亮，廣播、冷氣、電子計分等設備也未完備；甚至近半年有民眾陳情，帳篷鋼骨斷裂、球門網破裂未修、球場內束線帶未清、觀眾席對面的帳篷區雜亂、雜草過長、河濱公園內交通標誌牌遭塗鴉、草皮嚴重磨損致顆粒裸露，甚至曾導致球員挫傷骨折等，也有民眾抱怨，球門後方靠河側防護網高度不足，球常飛入河中，造成損失。

曾獻瑩認為，世壯運肩負城市行銷任務，若場地狀況不佳，一旦導致選手受傷，將損害國際形象；市府應立即盤點設備缺口，針對草皮、照明、球門與觀眾設施進行全面整修，必要時重新安排適合場地。

郭音蘭表示，世壯運所有比賽場館皆經各運動種類技術代表（TD）確認符合比賽規定，並獲國際壯年運動總會（IMGA）核准同意，才正式納入世壯運比賽使用。球場設施更新相關項目已列入競賽設備專案採購，會在賽前完成施工；自5月起也將全面封場養護草皮，以提升場地品質並確保選手安全。

迎風河濱公園足球場曾在2017年作為世界大學運動會的競賽場地，當時由水利處代辦整建工程，獲得行政院第17屆公共工程金質獎優肯定。（資料照，台北市政府提供）

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