真如禪寺捐款15年累計1200萬 助嘉監受刑人家庭度難關

真如禪寺捐贈嘉義監獄100萬元。（嘉義監獄提供）

2025/04/21 11:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為支持嘉義監獄受刑人子女就學與援助其家庭困境，真如禪寺從2011年在嘉義監獄開辦「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」，已邁入第15個年頭，累計捐助善款達1200萬元，做為獎助學金及扶助脆弱家庭生活，受刑人也寫信感謝真如禪寺了空無雲方丈，幫助家人度過經濟困境，協助孩子持續求學。

嘉義監獄日前舉辦捐贈儀式，了空無雲方丈捐贈善款100萬元，由典獄長蔡景裕頒感謝狀，感謝真如禪寺長年投入公益、關懷在地，成為受刑人家庭溫柔堅定的支持力量。

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了空無雲方丈說，收容人雖因過錯暫時與社會隔離，但他們的家人、孩子，不該失去接受教育與追逐夢想的機會，家庭也不該在風雨中孤單，期望透過捐款，讓孩子在教育路上無後顧之憂，今年還增加援助家庭暨收容人轉銜安置協助返家等款項，希望為他們傳遞安心與希望。

蔡景裕說，「真如禪寺釋了空無雲和尚獎助學金」計有1733個家庭受惠，善舉為孩子們點燃求學的希望，也減輕脆弱家庭的經濟負擔，盼望善行能喚起更多社會資源的關注。

嘉義監獄表示，此獎助學金113學年度第2學期申請人數53名，國小組每名2000元、國中組每名4000元、高中（職）組每名7000元、大專院校組每名10000元；收容人在感謝函中寫道「家人在師父的協助下，度過經濟的困境，讓孩子能持續唸書，由衷感謝」、「今日雖在寒風中，卻猶如灑下一片陽光，讓人全身舒暢，原來是真如禪寺諸活菩薩的善舉溫暖我們的心，讓我的家如獲甘霖」。

嘉義監獄受刑人寫信感謝真如禪寺。（嘉義監獄提供）

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