全球首例牙蟲游泳演化推論 狗爬式、仰式皆源於共同祖先

中山大學生物科學系助理教授費卡契與丹麥、德國、台灣等學術機構跨國合作，提出全球首例「遠古牙蟲游泳演化推論」，研究成果獲登國際知名期刊「英國皇家學會會報」。（記者許麗娟攝）

2025/04/21 11:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學生物科學系助理教授費卡契與丹麥、德國、台灣等學術機構跨國合作，研究貝牙蟲與球牙蟲２類現存牙蟲的游泳行為與身體結構，從皆具有相同骨化特徵，推測是從共同祖先獨立演化而來，提出全球首例遠古牙蟲游泳演化推論」「，研究成果獲登國際知名期刊「英國皇家學會會報」。

費卡契表示，牙蟲是一類主要生活在水生環境中的甲蟲，但大多數不會游泳，只有一支系具有游泳能力，休息時以倒立姿態停棲於水草或水面下，游泳時則展現2種截然不同的「泳姿」。部分牙蟲會先將身體翻正，以類似「狗爬式」利用後兩對腳划水前進，體型較修長，代表物種為流線型的貝牙蟲。另一種牙蟲則保持倒立狀態「仰式」游泳，僅使用中間兩隻腳來推進，體型接近半球型，代表物種為球牙蟲。

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過往研究顯示，游泳在許多不同科的甲蟲是各自演化，非源於同一祖先。然而，費卡契研究團隊運用分子演化證據與微型斷層掃描分析，發現貝牙蟲與球牙蟲體內皆有一處相同的骨化構造，可以避免游泳時身體變形；但其他不會游泳的牙蟲則缺乏此一構造。

研究團隊以此關鍵性證據，推測牙蟲游泳模式均是從共同祖先獨立演化而來，顯示具有單一起源。費卡契亦強調，即使在牙蟲游泳的祖先型滅絕又缺乏化石證據的情況下，仍可藉此溯源推導牙蟲祖先型的游泳模式，並提出相關演化推論。

研究結果指出，半球型牙蟲多居住於睡蓮等水生漂浮植物密集的水域環境中，生活在植物根部相互交織的棲地可以保護牠們免受捕食者侵襲，然而牙蟲必須能夠靈活游動，半球型的身體能有效減少雙足擺動時的能量損耗，可使游動更穩定且機動性高。而採取狗爬式游泳的流線型牙蟲則生活在較開放的棲地，牠們暴露在捕食者面前，必須快速遊動才能逃離，牠們的身體較長，有助於提升游泳速度。

團隊發現，此兩類牙蟲的祖先可能擁有相同的游泳方式，但此類中間型物種已滅絕；現存的牙蟲則因環境壓力而發展出不同適應策略，各自朝速度最佳化或靈活度最佳化的方向特化。

體型接近半球型的球牙蟲（Amphiops）以「仰式」游泳，僅使用中間兩隻腳來推進。（中山大學提供）

體型較修長的貝牙蟲（Berosus）主要利用後兩對腳划水前進。（馬承漢攝）

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