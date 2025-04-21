全球廣告創意最高榮譽賽事The One Show 首度有台灣評審

全球廣告創意最高榮譽賽事The One Show，首度有台灣評審李根在（後排左一）。（圖由台科大提供）

2025/04/21 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕美國The One Show獎被譽為全球廣告創意領域的最高榮譽之一，首度有台灣的評審，國立台灣科技大學副教授李根在受邀擔任設計類評審，是1975年The One Club創立以來，首位台灣設計師擔任評審，台科大今（21）日表示，李根在以學術界代表身份，與國際知名企業設計領軍人物共同擔任評審，代表台灣在國際設計界的影響力與專業實力，可謂是台灣設計界在國際舞台上的重要里程碑。

The One Show獎包括設計、電視廣告、電台廣告、戶外廣告、互動行銷等多個範疇，並為品牌整合與品牌植入設立行業標準，成為全球廣告與創意設計界矚目焦點。

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13位設計類評審團包括來自國際知名設計公司—荷蘭登貝設計（Studio Dumbar）創意總監、國際品牌Instagram品牌總監，以及百事可樂（PepsiCo）資深設計總監等，成員由國際間享譽盛名的創意總監、設計專才與業界領袖組成，不僅是行業趨勢的引領者，更確立獎項在廣告設計、創意策略與文案領域的權威地位。

李根在本身曾多次獲得The One Show殊榮，2005年以卓越的設計作品首度贏得The One Show優異獎，開創台灣設計界新紀錄，並擁有豐富國際評審經驗，曾擔任 D&AD、Communication Arts、New York Festival、紐約TDC（Type Directors Club）、Graphis、LIA倫敦國際獎華文創意獎及台灣當代一年展等多個國際賽事的評審，評審範疇橫跨設計、創意與當代藝術，並曾擔任D&AD Typography類評審主席及LIA華文創意競賽設計類評審主席，專業影響力深受國際肯定。

李根在表示，很榮幸能夠受邀擔任The One Show獎的評審，The One Show在廣告創意領域佔有極為重要的地位，而設計在創意產業中的角色與傳統平面設計略有不同，更加強調創意的展現與影響力，他鼓勵國內年輕設計師多積極參與國際級競賽，讓自己被世界看見，也鼓勵學生在心態上打破遊戲規則，培養出獎項不是唯一標準的開闊胸懷。

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