為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全球廣告創意最高榮譽賽事The One Show 首度有台灣評審

    全球廣告創意最高榮譽賽事The One Show，首度有台灣評審李根在（後排左一）。（圖由台科大提供）

    全球廣告創意最高榮譽賽事The One Show，首度有台灣評審李根在（後排左一）。（圖由台科大提供）

    2025/04/21 11:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕美國The One Show獎被譽為全球廣告創意領域的最高榮譽之一，首度有台灣的評審，國立台灣科技大學副教授李根在受邀擔任設計類評審，是1975年The One Club創立以來，首位台灣設計師擔任評審，台科大今（21）日表示，李根在以學術界代表身份，與國際知名企業設計領軍人物共同擔任評審，代表台灣在國際設計界的影響力與專業實力，可謂是台灣設計界在國際舞台上的重要里程碑。

    The One Show獎包括設計、電視廣告、電台廣告、戶外廣告、互動行銷等多個範疇，並為品牌整合與品牌植入設立行業標準，成為全球廣告與創意設計界矚目焦點。

    13位設計類評審團包括來自國際知名設計公司—荷蘭登貝設計（Studio Dumbar）創意總監、國際品牌Instagram品牌總監，以及百事可樂（PepsiCo）資深設計總監等，成員由國際間享譽盛名的創意總監、設計專才與業界領袖組成，不僅是行業趨勢的引領者，更確立獎項在廣告設計、創意策略與文案領域的權威地位。

    李根在本身曾多次獲得The One Show殊榮，2005年以卓越的設計作品首度贏得The One Show優異獎，開創台灣設計界新紀錄，並擁有豐富國際評審經驗，曾擔任 D&AD、Communication Arts、New York Festival、紐約TDC（Type Directors Club）、Graphis、LIA倫敦國際獎華文創意獎及台灣當代一年展等多個國際賽事的評審，評審範疇橫跨設計、創意與當代藝術，並曾擔任D&AD Typography類評審主席及LIA華文創意競賽設計類評審主席，專業影響力深受國際肯定。

    李根在表示，很榮幸能夠受邀擔任The One Show獎的評審，The One Show在廣告創意領域佔有極為重要的地位，而設計在創意產業中的角色與傳統平面設計略有不同，更加強調創意的展現與影響力，他鼓勵國內年輕設計師多積極參與國際級競賽，讓自己被世界看見，也鼓勵學生在心態上打破遊戲規則，培養出獎項不是唯一標準的開闊胸懷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播