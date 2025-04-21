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    首頁　>　生活

    白沙屯媽進香報名4/28截止 已突破30萬人

    白沙屯媽祖徒步南下進香，今年報名人數已達30萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

    白沙屯媽祖徒步南下進香，今年報名人數已達30萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

    2025/04/21 10:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，自3月27日起開放受理民眾報名跟隨徒步南下北港朝天宮進香，突破30萬人，較去年近18萬人增加了12萬人，因報名至4月28日截止，廟方估計今年上看32萬人。新竹鐘小姐昨（20日）到白沙屯拱天宮，幫全家14人報名，拿到第30萬號的臂章，她覺得很幸運，感謝媽祖。

    白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，信眾報名隨香情況熱絡，去年報名人數總計近18萬人，今年報名至昨天就達30萬人，因報名至4月28日截止，廟方估計今年上看32萬人。

    因報名人數眾多，陳春發表示，拱天宮周邊腹地小，台鐵公司於進香出發與回宮日期，有加開班次停靠白沙屯站，請信眾多加利用。

    此外，陳春發表示，因今年出發為急行軍，也請信眾注意身體狀況及人車安全，童綜合醫院也將有隨駕醫護團，照顧信眾全程安全。另有熱心單位準備行李寄放車，免費提供行李運送服務，讓信眾徒步更輕鬆。

    近年來報名跟隨白沙屯媽祖婆徒步南下進香人數，逐年遞增。2020年5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、去年17萬9971人。今年開放報名5天就超越去年人數，4月1日突破20萬人，昨天達30萬人。

    信眾報名隨香情況熱絡，去年報名人數總計近18萬人，今年報名至昨天就達30萬人。（圖由民眾提供）

    信眾報名隨香情況熱絡，去年報名人數總計近18萬人，今年報名至昨天就達30萬人。（圖由民眾提供）

    新竹鐘小姐昨（20）日到白沙屯拱天宮，幫全家14人報名，拿到第30萬號的臂章。（圖由民眾提供）

    新竹鐘小姐昨（20）日到白沙屯拱天宮，幫全家14人報名，拿到第30萬號的臂章。（圖由民眾提供）

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