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    澎管處推姑婆嶼淨灘 海漂實驗工作室規劃「零廢」旅遊

    澎管處與海漂工作室合作，朝向零廢目標發展。（澎管處提供）

    澎管處與海漂工作室合作，朝向零廢目標發展。（澎管處提供）

    2025/04/21 11:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處與海漂實驗工作室，在北海無人島姑婆嶼辦理一日淨灘，行程包括介紹後寮遊客中心海廢藝術品展區、無人島淨灘及島上零廢餐食。參加人員包括台灣及澎湖民眾，共計66人報名參與，合計清理約合計清理約673公斤海漂物及寶特瓶垃圾（資源回收類573公斤），成果相當豐碩。

    澎管處表示，姑婆嶼位於澎湖北海的無人小島，長年累積來自各國漂流塑膠垃圾、保麗龍與廢棄漁具，在潮間帶與礁岩間堆積如山，成為澎湖在地難以處理的海廢熱點之一。此次活動期以堅決行動力，凝聚眾人力量在淨灘中同時探索體驗姑婆嶼生態之美，並透過這次活動，讓參與者具備零廢永續責任旅遊「減廢垃圾」的理念，以及落實在生活之中。

    澎管處表示，後續更將偕同海漂實驗工作室規劃之一系列綠色責任之遊程，包括為實踐聯合國SDGS永續發展核心目標，從所推出淨灘遊程，結合教育、娛樂與環境議題，以生動有趣內容讓參與遊客在旅遊中具備減塑行動，並對於淨灘過程採較舒適體驗之方式，期許達到實質宣導零廢永續循環之責任旅遊觀念，還給海洋潔淨。

    相關活動訊息將陸續公告於澎管處官網及海漂實驗工作室FB，歡迎各界踴躍參加，一同打造具北海在地的綠色永續旅遊新玩法。無人島姑婆嶼冬季為黑金紫菜產地，採集權由赤崁龍德宮管理；夏季則是澎管處規劃觀光旅遊勝地。

    澎管處與海漂工作室，共同前往姑婆嶼淨灘。（澎管處提供）

    澎管處與海漂工作室，共同前往姑婆嶼淨灘。（澎管處提供）

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