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    金門機場候機近百人 民航局協調今明加開2班次疏運

    因天候因素，金門機場尚有候機民眾。（圖取自金門航空站）

    因天候因素，金門機場尚有候機民眾。（圖取自金門航空站）

    2025/04/21 10:49

    〔記者蔡昀容／台北報導〕金門19、20日因濃霧影響，導致金門機場數度暫停航班起降，兩日共取消34架次航班，今天仍有近百人在機場候機。天候穩定後，交通部民用航空局持續協調航空公司加強疏運，除了加大機型，今明兩天各開1班金門—台北班機。民航局初步評估，目前航班已可滿足候機旅客需求，今天應不會再有旅客滯留。

    民航局指出，20日上午9點40分，金門機場恢復航班起降後，即盡力協調業者提供加班機疏運，已在天候許可下，由立榮加開1班台北—金門A321加班機。民航局也協調航空公司備妥後續預備運能適時加班，及事先協調國防部明天適時支援疏運。

    民航局表示，今天上午金門天候正常，目前持續疏運中，航空公司除部份航班放大機型，亦視狀況加開班機；根據金門航空站現場回報，目前候機旅客近百人，初步研判，後續航班應能滿足旅客搭機需求。為維持疏運能量，民航局亦協調立榮航空今天加開台北—金門加班機1班，華信航空於明天加開台北—金門加班機1班。

    民航局提醒，春夏之交正逢霧季，國內線、特別是離島航班易受濃霧影響，旅客務必妥善安排行程，如遇因濃霧影響航班情況，亦請旅客留意航站與航空公司安排，以利後續行程。

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