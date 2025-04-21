高雄6923萬觀光人次有盲點？ 研考會主委：趨勢是增加的

高市議員白喬茵今質詢時再度對去年6923萬觀光人次統計方式提出質疑，建議市府應尋求更精緻的調查數據。（翻攝官網）

2025/04/21 10:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵今質詢時，再次質疑高雄去年6923萬觀光人次有盲點？建議研考會進行更精細的研究，作為高雄推動觀光參考；研考會主委陳博洲答詢指出，整體觀光趨勢是增加的，近期會有一個針對高雄願景與品牌的大型研究案。

白喬茵表示，她觀察高雄觀光情況，人潮多集中假日，平日則很冷清，如果要說高雄是全台觀光第一名，現實情況很難說服大眾。

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她進一步舉觀光署台灣旅遊狀況調查、以及日本國土交通省觀光廳的統計模式，調查方式與項目都相對細緻，足以讓外界了解真實的觀光情況，也可作為政府推行觀光政策的參考。

白喬茵認為，6923萬觀光人次的數據統計有其盲點，她不否認高雄觀光有進步，但應拿出更具體的數據做宣傳，尤其應該跟產業實質對接，如果觀光機制沒能連結產業、會很可惜，不該拿這數據自滿。

陳博洲說明，每個數據都有其意義，絕對不會以此數據自滿，但高雄整體觀光趨勢是增加的，至於平日較冷清情況，後續一旦產業持續發展，相信平日也會有一定的觀光效益。

他同時提到，無論電話、電信、問卷等調查方式，只要經費許可，市府都會嘗試，近期會有一個針對高雄願景與品牌的大型研究案。

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