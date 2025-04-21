為墾丁「珊瑚產房」清出乾淨家園 潛水志工喜見海洋垃圾減少

這場「清潔珊瑚產房」的淨海任務，集結了104位潛水員。（墾管處提供）

2025/04/21 10:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆3月23日媽祖誕辰的夜晚，墾丁海底的珊瑚準時綻放「夏之雪」，猶如星斗灑滿海面，宣告生命奇蹟的延續。就在這充滿生機的珊瑚產卵季，墾丁國家公園管理處（以下簡稱墾管處）攜手台灣珊瑚礁學會、中華民國水中攝影協會，以及來自全國的愛海潛水夥伴，展開「墾丁珊瑚礁生態保育月」淨海行動，為珊瑚產房清出乾淨家園，讓這片海洋瑰寶得以永續閃耀。

這場「清潔珊瑚產房」的淨海任務，集結了104位潛水員，包含墾管處人員、海洋保育志工，以及山海潛水、南北潛水、長隆潛水、海豚潛水等在地與外地潛水團。清晨，陽光灑在墾丁湛藍海面上，各隊潛水員分赴山海、萬里桐、後壁湖、入水口等海域，潛入海底展開約兩小時的「海下大掃除」。他們小心翼翼地撿拾廢棄漁網、鋁罐、玻璃瓶、寶特瓶等人造垃圾，共清理出約80公斤的海洋廢棄物。相較往年，垃圾量顯著減少，顯示民眾愛海意識逐漸提升，平日更有潛水團自發淨海，為海洋環境減輕負擔。

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「珊瑚在媽祖生日這天產卵，像是對海洋的祝福，提醒我們要守護這片海！」墾管處保育科指出，墾丁的珊瑚礁生態系因黑潮與特殊地形，孕育了全球約3分之1的珊瑚種類，是海洋生物多樣性的寶庫。每年農曆3月23日前後，珊瑚會在月光下同步釋放精卵，形成如雪花飛舞的壯觀景象，這不僅是生態奇觀，更是海洋健康的指標。然而，海洋垃圾對珊瑚生長構成威脅，淨海行動就像為珊瑚產房「打掃」，確保牠們能安心繁衍下一代。

此次淨海行動採取9隊岸潛與1隊船潛的模式，涵蓋出水口、入水口、山海、後壁湖、萬里桐等五大海域，10支團隊各司其職，展現高效合作。潛水員分享，「撿到一團廢漁網纏住珊瑚，心裡很不是滋味，但把它清掉後，看到珊瑚乾淨的模樣，真的很有成就感！」他強調，淨海不只是清垃圾，更是喚醒大家對海洋的責任感。

墾管處處長陳乾隆表示，淨海成果反映了全民愛海意識的進步，但海洋保育仍需從源頭做起。他呼籲民眾從生活中實踐減塑、減碳，隨身攜帶環保餐具，減少一次性用品，讓海洋少一分負擔，多一分生機。除了年度淨海活動，墾管處平時也組織保育志工進行淨灘與淨海，並透過講座、直播珊瑚產卵等多元方式，推廣海洋保育觀念。

為墾丁珊瑚產房清出乾淨家園，潛水志工喜見海洋垃圾減少。（墾管處提供）

為墾丁珊瑚產房清出乾淨家園，潛水志工淨海活動。（記者蔡宗憲攝）

為墾丁珊瑚產房清出乾淨家園，潛水志工淨海活動。（記者蔡宗憲攝）

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