屏東車站東側蓋20層高住商大樓 台鐵7月簽約得標廠商

招商開發模擬圖。（台鐵公司提供）

2025/04/21 10:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，自2022年來歷經4次招商，台鐵公司今（21日）宣布，經資格審查及綜合評選，由「達麗建設事業股份有限公司」獲選最優申請人，後續將與達麗建設辦理議約及簽約作業，預計今年7月完成簽約。

此案將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規劃住宅單元。

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這次開發土地面積約8850平方公尺，位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶。其基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優。

台鐵公司表示，該區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵公司表示，期望此案能成為南台灣結合TOD場站開發的指標性商業住宅特區，共創投資人、原住戶、民眾、屏東縣府與國營事業「五贏」局面，樹立台鐵屏東車站地區都市更新典範。

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