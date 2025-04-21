為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天更熱！大台北地區恐破35度 週三起變天

    今明水氣偏少，預估明高溫將更加顯著，各地高溫在30度以上，大台北地區更達35度或以上高溫。（資料照）

    今明水氣偏少，預估明高溫將更加顯著，各地高溫在30度以上，大台北地區更達35度或以上高溫。（資料照）

    2025/04/21 09:47

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今明兩日（21、22日）水氣仍偏少，北部花東地區為陰時多雲天氣，其餘地區為晴或多雲時晴天氣，中部以北山區午後有對流發展機會；目前有一道鋒面在華南一帶建立並逐漸南下，週三（23日）起台灣大氣環境轉不穩定，各地天氣不穩，有短暫雨及雷雨發生。

    天氣風險分析師薛皓天指出，今明水氣偏少，北部高溫約29至33度、中部高溫約30至32度、南部高溫約31至34度、東部高溫約29至30度。預估明高溫將更加顯著，各地高溫在30度以上，大台北地區更達35度或以上高溫，中南部也有33度以上高溫，請民眾特別注意防曬與多補充水分，避免中暑。

    目前一道鋒面系統在華南一帶建立並逐漸南下，受鋒前西南風影響，台灣海峽西南風將逐漸增強，週三、週四（23、24日）鋒面於台灣上空發展、徘徊並通過，北部雲量增多轉多雲時陰，海上有對流雲系發展，將帶來短暫陣雨或雷雨，局部地區有短時較大雨勢機會，中部則下半天才轉多雲時陰有短暫雨或雷雨，南部持續維持情或晴時多雲天氣。北部及東部高溫將隨降雨而稍下降但仍在30度左右，中部以南高溫仍超過30度。

    週四東北季風南下，北部及東北部降溫明顯，嘉義以北地區有短暫雨或雷雨，週五（25日）華南雲系東移全台有雨，週五、週六（26日）氣溫皆有稍下降，週六下半天鋒面系統遠離後，中部以北轉晴時多雲天氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播