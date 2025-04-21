明天更熱！大台北地區恐破35度 週三起變天

今明水氣偏少，預估明高溫將更加顯著，各地高溫在30度以上，大台北地區更達35度或以上高溫。（資料照）

2025/04/21 09:47

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩日（21、22日）水氣仍偏少，北部花東地區為陰時多雲天氣，其餘地區為晴或多雲時晴天氣，中部以北山區午後有對流發展機會；目前有一道鋒面在華南一帶建立並逐漸南下，週三（23日）起台灣大氣環境轉不穩定，各地天氣不穩，有短暫雨及雷雨發生。

天氣風險分析師薛皓天指出，今明水氣偏少，北部高溫約29至33度、中部高溫約30至32度、南部高溫約31至34度、東部高溫約29至30度。預估明高溫將更加顯著，各地高溫在30度以上，大台北地區更達35度或以上高溫，中南部也有33度以上高溫，請民眾特別注意防曬與多補充水分，避免中暑。

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目前一道鋒面系統在華南一帶建立並逐漸南下，受鋒前西南風影響，台灣海峽西南風將逐漸增強，週三、週四（23、24日）鋒面於台灣上空發展、徘徊並通過，北部雲量增多轉多雲時陰，海上有對流雲系發展，將帶來短暫陣雨或雷雨，局部地區有短時較大雨勢機會，中部則下半天才轉多雲時陰有短暫雨或雷雨，南部持續維持情或晴時多雲天氣。北部及東部高溫將隨降雨而稍下降但仍在30度左右，中部以南高溫仍超過30度。

週四東北季風南下，北部及東北部降溫明顯，嘉義以北地區有短暫雨或雷雨，週五（25日）華南雲系東移全台有雨，週五、週六（26日）氣溫皆有稍下降，週六下半天鋒面系統遠離後，中部以北轉晴時多雲天氣。

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