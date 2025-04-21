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    20家特色企業設攤 高雄青年人才媒合會5/2登場

    歷屆高雄青年就業媒合會皆吸引眾多求職者參加，透過面對面與企業人資的對話交流，有助雙方建立連結營造求職求才的雙贏模式。（青年局提供）

    歷屆高雄青年就業媒合會皆吸引眾多求職者參加，透過面對面與企業人資的對話交流，有助雙方建立連結營造求職求才的雙贏模式。（青年局提供）

    2025/04/21 09:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局今宣布，將於5月2日下午，在駁二藝術特區Pinway 8號倉庫辦理「新媒體×設計－高雄青年人才就業媒合會」，共有20家特色企業設攤，誠摯邀請有興趣青年朋友參加！

    青年局長林楷軒指出，這次媒合會與文化局「青春設計節」攜手辦理，強化活動與產業端連結，特邀哈瑪星科技、FREES福利事國際、勝典科技、飛輪電商Hour Loop、熊有良心室內設計、墨凡股份有限公司、達璞股份有限公司等20家特色企業設攤徵才，職缺涵蓋新媒體、設計、影音剪輯、品牌行銷等近百項熱門職務。

    青年局也將持續深化新媒體人才培育，擴展青年就業媒合平台，打造支持青年發展的友善職場環境。

    媒合會有不少月薪4萬元以上的中高階職缺，如ESG永續管理師、產業分析專員、建築與室內設計師等，反映市場對淨零碳排、數位內容與空間設計等專業領域的高度需求。

    同時，也有3D視覺設計、IP角色插畫、自媒體行銷、影音剪輯與行銷企劃等深受青年青睞的創意職位，助力青年接軌新興產業。

    活動現場還設有「履歷健診專區」，邀請專業職涯顧問提供一對一諮詢，協助調整履歷亮點、掌握面試要領，並安排企業即場面談，提升人才對接效率，打造求職與徵才雙贏場景。

    「新媒體×設計－高雄青年人才就業媒合會」即日起開放報名，詳情可見活動頁（https://reurl.cc/rE6yly）。更多課程與活動資訊可至高市青年局官網、FB、IG，或加入官方 Line@（@youth.kcg），或洽07-7990829由專人服務。

    「K-TV新媒體人才培育中心」常態接待大專院校及高中職學校參訪，透過空間導覽與新媒體實作體驗，協助學生認識內容產業的多元樣貌。圖為高師大附中學生為學習歷程蒐集素材，前往新媒體中心參訪。（青年局提供）

    「K-TV新媒體人才培育中心」常態接待大專院校及高中職學校參訪，透過空間導覽與新媒體實作體驗，協助學生認識內容產業的多元樣貌。圖為高師大附中學生為學習歷程蒐集素材，前往新媒體中心參訪。（青年局提供）

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