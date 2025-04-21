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    高雄日式飯團不只高捷力邀 市府員工餐廳也招手

    高雄美術館特區這家日式飯糰店遭遇房東要求漲租，還砸花盆，消息傳開，不少消費者行動力挺店家。（圖擷取自立委黃捷臉書）

    高雄美術館特區這家日式飯糰店遭遇房東要求漲租，還砸花盆，消息傳開，不少消費者行動力挺店家。（圖擷取自立委黃捷臉書）

    2025/04/21 09:41

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員簡煥宗今（21）日上午在高雄市議會民政部門質詢時，關切在美術館特區經營日式飯糰遭遇困境的老闆，並表態力挺；高雄市行國處長張硯卿答詢時指出，這家飯糰的老闆常熱情響應市府活動，目前市府員工餐廳剛好有攤位正在招租，如果老闆有意願，行國處可協助。

    簡煥宗今在議會針對日式飯糰老闆被房東調漲租金、遇到不理性的狀況，表態公開聲援；他提到，這位日本老闆常在街頭為高雄加油，三不五時也會投入社區公益，結果卻遇到麻煩，這不該發生在高雄。

    張硯卿答詢指出，店家時常響應市府舉辦與日本相關活動，側面了解，高雄捷運公司已聯繫上業者，邀請店家看看車站商店街、評估是否有機會進駐；此外，市府員工餐廳目前也有攤位招租中，會跟店家聯繫提供相關訊息，如果業者有意願、市府願協助。

    高雄市議員簡煥宗（左）今天質詢時聲援美術館特區的日式飯糰業者，高雄市行國處長張硯卿（右）答詢表示，市府員工餐廳也有攤位招租中，如果業者有意願，市府可以協助。（翻攝高雄市議會官網）

    高雄市議員簡煥宗（左）今天質詢時聲援美術館特區的日式飯糰業者，高雄市行國處長張硯卿（右）答詢表示，市府員工餐廳也有攤位招租中，如果業者有意願，市府可以協助。（翻攝高雄市議會官網）

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