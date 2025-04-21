為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    女友遊學拉兒子一起 單親媽拿不出25萬遭嗆斷絕關係

    單親媽媽發文，兒子要求贊助美國遊學旅費25萬元，不給卻遭嗆要斷絕母子關係。示意圖。（資料照）

    單親媽媽發文，兒子要求贊助美國遊學旅費25萬元，不給卻遭嗆要斷絕母子關係。示意圖。（資料照）

    2025/04/21 10:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕家人永遠是孩子背後的支柱，但支撐太多不全然是件好事。有網友日前發文控訴，自己是單親媽媽，家境本就不富裕，不料近期兒子的女友規劃要去美國遊學，邀請他一同前去，兒子便要求家裡贊助旅費25萬元，她不給竟遭兒子嗆要斷絕關係，令她傷心不已。

    有網友在臉書社團爆料公社發文，丈夫很早過世，獨自辛苦拉拔一雙兒女長大，日前兒子表示女友暑假要去美國遊學，邀請他一起去，但整趟旅程需要25萬元，於是便向家裡索取，原PO回答家裡本來就沒什麼錢，要去的話就請女友出這筆錢。

    沒想到兒子聽完竟回嗆不給這筆錢就斷絕母子關係，並提到女友說區區25萬怎麼會付不出來，指控母親不幫他處理這件事情就是情緒勒索，讓原PO傻眼直呼，女友說兒子不去她就不去，這才是情勒吧？自己只是說要去就是女方要幫忙出這筆錢，這句話有過分到讓兒子嗆要斷絕關係嗎？

    貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示「那就如他所願吧」、「這種兒子趕快趕他出門以策安全」、「這麼早就意識到的自己的兒子是白眼狼，可喜可賀」，有網友建議這是教育兒子的好機會，認為「讓他外面吃點苦比較好」、「叫他去工地打工啊」、「要錢自己去賺」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播