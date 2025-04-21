女友遊學拉兒子一起 單親媽拿不出25萬遭嗆斷絕關係

單親媽媽發文，兒子要求贊助美國遊學旅費25萬元，不給卻遭嗆要斷絕母子關係。示意圖。（資料照）

2025/04/21 10:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕家人永遠是孩子背後的支柱，但支撐太多不全然是件好事。有網友日前發文控訴，自己是單親媽媽，家境本就不富裕，不料近期兒子的女友規劃要去美國遊學，邀請他一同前去，兒子便要求家裡贊助旅費25萬元，她不給竟遭兒子嗆要斷絕關係，令她傷心不已。

有網友在臉書社團爆料公社發文，丈夫很早過世，獨自辛苦拉拔一雙兒女長大，日前兒子表示女友暑假要去美國遊學，邀請他一起去，但整趟旅程需要25萬元，於是便向家裡索取，原PO回答家裡本來就沒什麼錢，要去的話就請女友出這筆錢。

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沒想到兒子聽完竟回嗆不給這筆錢就斷絕母子關係，並提到女友說區區25萬怎麼會付不出來，指控母親不幫他處理這件事情就是情緒勒索，讓原PO傻眼直呼，女友說兒子不去她就不去，這才是情勒吧？自己只是說要去就是女方要幫忙出這筆錢，這句話有過分到讓兒子嗆要斷絕關係嗎？

貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示「那就如他所願吧」、「這種兒子趕快趕他出門以策安全」、「這麼早就意識到的自己的兒子是白眼狼，可喜可賀」，有網友建議這是教育兒子的好機會，認為「讓他外面吃點苦比較好」、「叫他去工地打工啊」、「要錢自己去賺」。

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