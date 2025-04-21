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    南投暑期工讀開始報名 兩個月薪水5.7萬元

    南投縣政府今年釋出64個暑期工讀機會，圖為往年工讀生職前受訓情形。（南投縣政府提供）

    南投縣政府今年釋出64個暑期工讀機會，圖為往年工讀生職前受訓情形。（南投縣政府提供）

    2025/04/21 09:01

    〔記者張協昇／南投報導〕為協助南投縣青年學子體驗職場並累積實務工作經驗，南投縣政府今年度釋出64個公部門暑期工讀機會，報名時間自今（21日）起至5月4日止，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬8590元，採線上報名。工讀生甄選將採由縣府人員代為抽籤方式辦理，預定於5月24日（星期六）上午9時公開抽籤，全程錄影並於南投縣政府臉書粉絲專頁線上直播。

    南投縣政府表示，報名資格條件為設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、應屆畢業生、研究生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至113年度曾錄取進用工讀生，也將不重複錄用。

    縣府社會及勞動局局長林志忠表示，今年的名額中，包含身心障礙保障名額6名，特殊條件保障名額22名及一般名額36名，希望讓青年學子透過實際參與公部門運作，培養多元的專業技能，強化職場實務能力，為未來的職涯發展奠定良好基礎，建立正確的就業態度與職業價值觀。有意參加工讀的同學，請上南投縣政府網路e櫃檯（網址：https://eservice.nantou.gov.tw）報名，若有相關問題請洽承辦人柯先生，電話:049-2222106（分機1881-1883）或049-2222136（專線）。

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