「粉紅超跑」挑戰36小時飆200公里到北港 香燈腳：超硬

白沙屯媽祖「粉紅超跑」今年急行軍，考驗香燈腳的腿力與耐力。（資料照）

2025/04/21 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖今年南下北港徒步進香，將於5月1日深夜出發，5月3日抵達北港，有民眾算出去程直線距離131~140公里，若加上中途停留或轉彎，路程恐長達150~200公里，平均時速將達5公里，挑戰36小時到北港，考驗香燈腳耐力，有香燈腳就說，今年去程時間超硬，他們早早就開始練腳力、體能，跟隨「粉紅超跑」進香要有心理準備。

白沙屯拱天宮今年進香去程前往雲林縣北港朝天宮，仍然是急行軍，加上回程時間共10天9夜。今年進香適逢進入夏季，天氣炎熱且為急行軍，對香燈腳體能將是一大考驗。

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有信眾研判，去年「粉紅超跑」南下進香走山線，回程走海線，因此依往年經驗，今年南下進香去程應該會走海線，回程則走山線。在5月1日深夜11點25分起駕後，依腳程計算，2日早上8點就殺到清水，中午12點抵達彰化縣伸港福安宮，傍晚到芳苑福海宮，預計深夜10點跨境進入雲林縣崙背鄉；5月3日清晨4點至5點之間出發，上午10點到北港北辰派出所，11點殺到北港朝天宮。

依網路地圖研判，若今年走海線南下，直線距離為131~140公里，中間扣掉休息時間要走近28小時，依照路線圖與日期來計算，平均行走時速約為5公里，只能說是「超硬」的行程。

有香燈腳說，去年「粉紅超跑」回鑾給10多萬的信徒來一場「震憾教育」，凌晨12點於朝天宮起駕即一路北上，連走12小時未停歇，到福海宮時已步行50公里。因此今年去程恐怕也要有心理準備，鑾轎起駕後最好跟得緊緊的，睡眠時間恐怕也不會太多。

2025年白沙屯媽祖進香時程，去程堪稱急行軍。（拱天宮提供）

白沙屯媽祖每年進香或回鑾，所到之處皆擠爆熱情信眾。（資料照）

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