04/21各報重點新聞一覽

「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢羈押庭時坦承「幽靈連署書」是他和志工簽的。（民眾提供）

2025/04/21 07:43

自由時報

坦承自簽幽靈連署書 高雄雙罷劫發言人徐尚賢羈押禁見

罷團「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，高雄地檢署查出「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢嫌疑重大，複訊後向法院聲押獲准。高雄地方法院指出，徐嫌坦承連署書是他和志工所簽，且檢察官還發現徐不但刪除LINE對話紀錄，甚至指示罷免領銜人如何應對檢調詢問。

請繼續往下閱讀...

詳見坦承自簽幽靈連署書 高雄雙罷劫發言人徐尚賢羈押禁見。

不滿道路拓寬「以路就樹」 傅崐萁前主任毒死242棵芒果樹 判刑6月

台九線花蓮南區路段正進行拓寬工程，其中有最美芒果樹花大道的三民段為保留兩旁五百多棵芒果樹，原本採取「以路就樹」方案，遭地方居民反對，立委傅崐萁二○二二年底召開協調會，要求工程單位重新設計，去年四月，時任傅崐萁花蓮服務處南區辦公室主任徐永成竟和蔡姓里長共三人用農藥毒死二四二棵芒果樹，花蓮地方法院依犯毀損罪，判徐有期徒刑六月，得易科罰金。

詳見不滿道路拓寬「以路就樹」 傅崐萁前主任毒死242棵芒果樹 判刑6月。

補教博士變毒販 還教「走水路」助興 傳授極端注射法 簡直不要命

具博士學歷、原本在補習班授課的李姓男子，卻選擇走上毒品不歸路，不僅長期施用安非他命，還當起地下毒網中樞，透過交友軟體聯絡多名毒友到住處共同吸毒，甚至傳授極端的「走水路」注射法並販售毒品牟利，案經台中市警方循線查獲，檢方也在近日偵結起訴。

詳見補教博士變毒販 還教「走水路」助興 傳授極端注射法 簡直不要命。

聯合報

朱立倫批綠獨裁 蔣萬安再發聲「倒閣是反攻起點」

國民黨與民眾黨明天舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫昨天表示，藍白將討論捍衛民主與司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作。民眾黨主席黃國昌說，政局動盪，人民痛苦、司法正義淪喪，在野黨不能坐視不管。

詳見朱立倫批綠獨裁 蔣萬安再發聲「倒閣是反攻起點」。

阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡

國外兩大阿茲海默症新藥已陸續取得食藥署藥證，台灣臨床失智症學會正參考國外資料擬定用藥指引。本報取得初步使用建議，共四大關卡，估計藥費至少一五○萬元，全國逾卅五萬名失智症患者約五萬多人符合適應症，其中兩萬人有能力負擔，最快六月就可陸續自費用藥。

詳見阿茲海默症2新藥要價逾150萬 用藥資格須過4關卡。

中國時報

藍白22日領袖峰會 共商國是

檢調針對罷綠行動涉「死亡連署」，多次搜索國民黨地方黨部後，國民黨主席朱立倫主動邀民眾黨主席黃國昌進行在野會談，雙方敲定22日舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。據悉，大罷免與司法正義將是討論焦點，若一切順利，黃國昌可望率白營參加國民黨26日主辦的凱道遊行，並奠定藍白長期合作的基礎。

詳見藍白22日領袖峰會 共商國是。

川普堅持對談 習近平興趣缺缺

美國總統川普日前放話，將在3至4周內與中國達成關稅協議。不過，美媒引述知情人士指出，川普堅持與中國國家主席習近平面對面談判，這不僅扼殺了其他外交努力，讓北京疑慮，也延緩兩國達成協議的進度，美中貿易戰短時間內恐難降溫。

詳見川普堅持對談 習近平興趣缺缺。

花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時，’卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

警方循線逮捕涉嫌販毒的李男。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法