南部高溫上看36度！週三起鋒面接近

今日高溫略微提高，東半部約29、30度，西半部約31至34度，南部近山區的平地或河谷溫度可以來到35、36度，感受高溫悶熱。（資料照）

2025/04/21 06:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（21日）清晨北部地區有局部降雨機率，白天水氣逐漸減少，各地為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地低溫普遍在23至25度，高溫略微提高，在東半部約29、30度，西半部約31至34度，南部近山區的平地或河谷溫度可以來到35、36度，感受高溫悶熱，民眾進行戶外活動應做好防曬保護並多補充水分。澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖氣溫20至24度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（22日）西南風逐漸增強，水氣減少，各地高溫炎熱，尤其東南部有機會發生焚風，且大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區平地或河谷溫度也偏高；北部23至35度，中部21至34度，南部23至34度，東北部、東部22至32度，東南部23至32度。

週三（23日）鋒面接近、週四（24日）鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；北部22至30度，中部22至32度，南部23至33度，東北部22至29度，東部23至29度，東南部23至30度。北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 25 ~ 32 26 ~ 31 24 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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