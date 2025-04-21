台鐵申報高雄帝冠車站修復補助 文化局：修復後可「活化」

台鐵已提報高雄帝冠車站修復補助案。（記者王榮祥攝）

2025/04/21 00:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵已向文化部提報高雄帝冠車站修復補助，可望受託執行修復案的高市文化局估算，若一切順利、今年下半年可審議，最快2027下半年可完工，除強化硬體、也會跟台鐵討論規畫可「活化」的空間。

立委李昆澤指出，帝冠車站對台鐵、對高雄都深具意義，他會協助台鐵與高市府，積極爭取該補助案儘早到位。

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高雄帝冠車站主體建於1941年，採和洋式建築，「唐博風」屋頂因形似皇帝帽，被暱稱帝冠車站；配合高雄鐵路地下化工程，2002年3月以特殊工法往東南向遷移，2003年被指定為歷史建築，2021年中秋節前夕，費時1個多月從暫居地慢慢移回車站中軸線「老家」，重拾高雄門戶擔當。

去年12月底，高雄車站天棚啟用與地下廣場成圓後，新穎車站空間成為超人氣景點，許多民眾更專程到帝冠車站打卡，近距離欣賞老車站風貌，但也發現車站被紅龍柱圍起，無法進站內探訪、覺得可惜。

台鐵先前已委託高市文化局代辦高雄火車站修復工程委託規畫設計及監造技術服務案，去年9月完成修復工程設計，預估修繕經費需1.6億元，今年3月向文化部文化資產局申請經費補助。

文化局說明，相關補助計畫依慣例，可能會在今年下半年審查，如果一切順利，明年中旬前可望動工，工期約1年半，最快大概在2027年下半年完成；修復計畫除著重硬體部分，也會與台鐵討論、同步針對內部空間運用作初步規劃，等車站修復完成，不會只是一個空站，會是一個可以「活化」的空間。

高雄車站去年底成圓後，位於南側中軸線的帝冠車站成為門面擔當。（記者王榮祥攝）

帝冠車站成為高雄車站門面，吸引不少民眾到場探望，圖中民眾相約在天棚上以帝冠車站為主題作畫。（記者王榮祥攝）

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