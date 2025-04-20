媽祖生日趴好暖！中壢仁海宮4廟 捐250份民生物資

中壢仁海宮天上聖母1066週年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動。（記者李容萍攝）

2025/04/20 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕今天農曆3月23日是媽祖的生日，桃園市長張善政中午出席中壢仁海宮天上聖母1066週年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動（席開100桌），感謝仁海宮、龜山樂善寺、新屋長祥宮及南崁五福宮等響應捐贈民生物資250份予 「食享冰箱」，支援弱勢家庭，充分展現宗教慈善精神，讓桃園處處充滿溫情。

張善政表示，媽祖是全台信眾最虔誠敬拜的神祇，「中壢媽」仁海宮奉祀主神天上聖母神尊，藉由媽祖聖誕祝壽，用物資資助弱勢族群，散播社會溫暖。他並向媽祖表達感恩祈福，樂天桃猿領隊川田喜則等人出席祝壽辦桌，希望媽祖庇佑樂天桃猿隊今年球季一路開紅盤贏球到總冠軍。

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仁海宮董事長王介禧與南崁五福宮主委邱進賢、新屋長祥宮管理人范姜群會、龜山樂善寺主委曾能宗4人，代表四大宮廟捐贈250份民生物資到市政府食享冰箱，將宮廟愛心公益照顧社會弱勢家庭，張善政代表接受和贈送感謝狀，隨後參加千人平安福宴祈福。

王介禧表示，今年媽祖1066年聖誕活動，包含千人米龜祝壽及平安壽宴。今日也同時與多家宮廟攜手捐贈食物銀行，希望透過宗教信仰的力量，發揮社會關懷，幫助更多有需要的人。

民政局長劉思遠感謝宗教團體長期響應惜食行動，當舉辦神明聖誕、民俗慶典及中元普渡等傳統節慶時，皆捐出祭拜供品，將慶典喜慶轉化為具體愛心行動，落實宗教關懷精神，市府推動 食享冰箱計畫，今年持續擴增據點達77處，希望社會挹注物資，照顧弱勢族群。

另外，大溪區慈聖宮今日舉辦「恭祝天上聖母聖誕千秋、廟埕福獅安座暨贈匾活動」，副市長王明鉅頒贈「神佑眾生」匾額，表達市府對慈聖宮長年守護地方、推動公益的肯定與感謝；慈聖宮歷經多次整修，近期煥然一新，廟貌莊嚴宏偉鄉，此次安座的一對青斗石福獅由善心人士發心捐贈，自福建引進，高達9.2尺、重達25噸，為廟埕建築增添文化藝術價值。

另一副市長蘇俊賓則是新屋區出席「2025石滬媽祖文化節」，並與各區熱情團隊一同挑著福擔進行創意踩街，活動熱鬧非凡。蘇俊賓表示，石滬媽祖文化節融合地方信仰、海客文化與海洋保育等3重意義，雖然規模不大，卻是桃園非常精采有特色的媽祖文化活動，他強調市府將持續與在地團隊合作，延續精彩的石滬媽祖文化慶典。

中壢仁海宮天上聖母1066週年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮天上聖母1066週年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮天上聖母1066週年聖誕千人祝壽慶典暨平安福宴活動。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左4）頒感謝狀給中壢仁海宮等4宮廟。（記者李容萍攝）

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