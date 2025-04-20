2025鐵道馬拉松上千跑者匯集福隆 警動員百人維護道路安全

瑞芳警分局動員上百名警力維護賽事安全。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/20 22:49

〔記者吳昇儒／新北報導〕知名的鐵道馬拉松今日上午在新北市貢寮區福隆海水浴場熱鬧登場，吸引全國上千名跑者與民眾參加，新北市議員張錦豪、戴瑋珊等人也組隊參加新北盛事。為了維跑者安全，新北市警察局瑞芳分局動員百人次，橫跨貢寮區及雙溪區，全力維安與交通疏導工作，讓賽事順利圓滿完成任務。

瑞芳警分局指出，馬拉松路線涵蓋貢寮與雙溪區重要幹道與觀光景點，沿線地形起伏多變、交通節點密集。分局針對賽道沿線規劃交通管制措施，並提前派員會勘場地、設立警示標誌，同時結合義交人力與志工支援，加強人車分流及路口疏導，降低對當地居民交通影響。

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共動員警力百餘人，分別執行交通指揮、秩序維護及突發狀況應變處理。另於各重要路段設置緊急應變小組與空拍機小組，確保指揮調度即時順暢，並與主辦單位、消防、衛生單位保持密切聯繫，共同守護參賽者安全。

瑞芳分局長李智源表示，鐵道馬拉松已成為地方重要品牌活動，感謝在地居民與用路人對交通管制的配合，也感謝所有支援單位與義警、義交的努力，讓這場十週年的鐵道盛會圓滿落幕。

新北市議員張錦豪、戴瑋珊也報隊參加，力挺地方賽事。（記者吳昇儒翻攝）

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