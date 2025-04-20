桃園富台國小歡慶60歲！校地將變捷運站 遷校面積大3倍

富台國小創校於1965年，為當年黃杰將軍率部隊自越南富國島撤退來台落腳中壢，為讓部隊子女安心就學而設立的學校。（記者李容萍攝）

2025/04/20 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區富台國小今（20）日舉辦建校60週年校慶，桃園市長張善政出席校慶開幕式，對師生及家長許下未來願景。他說，富台國小歷經60年，培育在地許多優秀人才，市府規劃該校校地為捷運綠線延伸中壢的捷運車站（G28站），新校舍將遷至附近，面積大3倍，採「先建後拆」；期許富台國小遷校後，能為學子打造更大、更新且更優質的教學環境，再創富台國小下一個卓越。

富台國小創校於1965年，為當年國軍黃杰將軍率部隊自越南富國島撤退來台落腳中壢，為讓部隊子女安心就學而設立，校方舉辦60週年校慶，設置「AI小教室」與「時空回憶長廊」，以AI技術還原校門舊貌，一同邀請民眾及校友與老校門合影，重溫富台國小60年來的經典歲月，張善政與擔任校慶籌備會主委的市議員謝美英、富台國小校長胡正誼等人合影懷念舊時光，並為校慶運動會拔河鳴槍，展開校慶運動競賽。

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張善政表示，富台國小原為自富國島遷台軍眷子女就學而設置。今天是富台國小的60歲生日，為提供更優良就學環境，並配合整體都市發展、規劃該校為捷運綠線延伸線車站，市府已覓得距原校址距離約600公尺、面積約3公頃的新校地，以「先建後拆」方式，確保學童學習不中斷。未來富台國小新校落成後，中壢地區結合捷運綠線中壢延伸線設站的聯合開發，可望為中壢地區帶來另一番新榮景。

謝美英表示，富台國小啟動新校遷建，下一個70週年校慶將在新校舉辦，富台與很多老舊學校一樣，面臨校舍、廁所、管線老舊，市府每動動輒1、2千萬修繕，如今富台國小綠線延伸車站，透過財政運作，遷校創造利基，市府賺到新校資產，解決附近停車問題，地方和家長都支持。

包括市府教育局副局長林威志、中壢區長李日強、立法委員魯明哲、市議員王仙蓮、段樹文、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人均出席校慶活動。

桃園市長張善政（中）與議員謝美英等人出席富台國小60週年校慶開幕式。 （桃市府提供）

桃園市長張善政（右2）與議員謝美英等人在富台國小AI布置「校門口舊照」合影懷舊慶祝60週年校慶。（謝美英提供）

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