為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園富台國小歡慶60歲！校地將變捷運站 遷校面積大3倍

    富台國小創校於1965年，為當年黃杰將軍率部隊自越南富國島撤退來台落腳中壢，為讓部隊子女安心就學而設立的學校。（記者李容萍攝）

    富台國小創校於1965年，為當年黃杰將軍率部隊自越南富國島撤退來台落腳中壢，為讓部隊子女安心就學而設立的學校。（記者李容萍攝）

    2025/04/20 22:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區富台國小今（20）日舉辦建校60週年校慶，桃園市長張善政出席校慶開幕式，對師生及家長許下未來願景。他說，富台國小歷經60年，培育在地許多優秀人才，市府規劃該校校地為捷運綠線延伸中壢的捷運車站（G28站），新校舍將遷至附近，面積大3倍，採「先建後拆」；期許富台國小遷校後，能為學子打造更大、更新且更優質的教學環境，再創富台國小下一個卓越。

    富台國小創校於1965年，為當年國軍黃杰將軍率部隊自越南富國島撤退來台落腳中壢，為讓部隊子女安心就學而設立，校方舉辦60週年校慶，設置「AI小教室」與「時空回憶長廊」，以AI技術還原校門舊貌，一同邀請民眾及校友與老校門合影，重溫富台國小60年來的經典歲月，張善政與擔任校慶籌備會主委的市議員謝美英、富台國小校長胡正誼等人合影懷念舊時光，並為校慶運動會拔河鳴槍，展開校慶運動競賽。

    張善政表示，富台國小原為自富國島遷台軍眷子女就學而設置。今天是富台國小的60歲生日，為提供更優良就學環境，並配合整體都市發展、規劃該校為捷運綠線延伸線車站，市府已覓得距原校址距離約600公尺、面積約3公頃的新校地，以「先建後拆」方式，確保學童學習不中斷。未來富台國小新校落成後，中壢地區結合捷運綠線中壢延伸線設站的聯合開發，可望為中壢地區帶來另一番新榮景。

    謝美英表示，富台國小啟動新校遷建，下一個70週年校慶將在新校舉辦，富台與很多老舊學校一樣，面臨校舍、廁所、管線老舊，市府每動動輒1、2千萬修繕，如今富台國小綠線延伸車站，透過財政運作，遷校創造利基，市府賺到新校資產，解決附近停車問題，地方和家長都支持。

    包括市府教育局副局長林威志、中壢區長李日強、立法委員魯明哲、市議員王仙蓮、段樹文、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人均出席校慶活動。

    桃園市長張善政（中）與議員謝美英等人出席富台國小60週年校慶開幕式。 （桃市府提供）

    桃園市長張善政（中）與議員謝美英等人出席富台國小60週年校慶開幕式。 （桃市府提供）

    桃園市長張善政（右2）與議員謝美英等人在富台國小AI布置「校門口舊照」合影懷舊慶祝60週年校慶。（謝美英提供）

    桃園市長張善政（右2）與議員謝美英等人在富台國小AI布置「校門口舊照」合影懷舊慶祝60週年校慶。（謝美英提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播