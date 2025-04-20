復興走竹趣！馬拉松熱力開跑 結合竹產業展現原鄉魅力

桃園復興竹產業暨馬拉松賽事推廣系列活動－馬拉松賽事活動，今日熱鬧登場。（復興區公所提供）

2025/04/20 22:10

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市復興區公所與中華13知路跑協會主辦「桃園市復興區114年度竹產業暨馬拉松賽事推廣系列活動－馬拉松賽事活動」，今（20）日清晨在角板山天幕廣場熱鬧登場，吸引近千名跑者報名參與，復興區長蘇佐璽表示，藉由在地農特產與馬拉松運動結合，讓更多人認識復興的自然美景與優質農產，讓在地民宿、餐旅業受惠，也期待未來能持續透過運動休閒賽事，推動地方農業與觀光共榮發展。

活動開場由歷屆「水蜜桃公主」組成的 T-STARS 熱舞團熱情揭幕，融合泰雅文化與動感節奏的舞蹈演出瞬間點燃全場氣氛，為即將出發的選手注入滿滿能量，同時展現原住民文化的深厚底蘊與創新活力。

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本次賽事規劃全馬組（42.3K）、超半程組（28.5K）與健跑組（14K）三個組別，路線設計橫跨復興區最具代表性的自然景觀與特色地標，包括溪口吊橋、羅馬公路等知名景點，跑者在揮灑汗水之餘，也沉浸於山林綠意與部落風情之中。沿途每4至5公里設置補給站，提供運動飲料、水果、餅乾、熱食與滷味等豐盛補給，讓選手們補足體力、安心完賽。

除了賽事，角板山公園另舉辦「復興農特產品市集」，吸引不少跑者與遊客駐足選購。現場展售復興區最具代表性的當令農產──桂竹筍，並設有試吃與互動攤位，讓民眾在品嚐道地風味的同時，更深入了解當地農業特色與職人精神；復興區公所期待透過此系列活動，持續深化「運動×農業×觀光」的多元魅力，讓更多人看見復興、走進復興、愛上復興！

各組成績下午頒獎：

全馬組42.3K-男子組前5名和成績：涂富山 03:20:05、張古龍 03:36:52、陳登揚 03:38:30、張靜嶽 03:44:00、陳志任 03:45:00。

全馬組42.3K-女子組前3名和成績：郭麗蓁 04:03:33、姜沁妤 04:10:47、陳麗文 04:27:08。

超半程組28.5K-男子組前3名和成績：辜英宏 02:25:11、徐志堂 02:28:23、姜志輝 02:33:31。

超半程組28.5K-女子組前2名和成績：賴珮玲 02:35:47、姚琬妤 02:53:27。

桃園復興竹產業暨馬拉松賽事推廣系列活動－馬拉松賽事活動，今日熱鬧登場。（復興區公所提供）

桃園復興竹產業暨馬拉松賽事推廣系列活動－馬拉松賽事活動，今日熱鬧登場。（復興區公所提供）

桂竹筍進入盛產期。（復興區公所提供）

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