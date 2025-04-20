傳承百年！新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣 登錄南市文化資產

台南市「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」獲登錄為市定民俗類無形文化資產，由市長黃偉哲（右5）頒發登錄證書給廟方，右4為朝天宮拍面總教練程瑞進、右2朝天宮主委林丁文。（文化局提供）

2025/04/20 21:44

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」去年底公告登錄為市定民俗類無形文化資產，市長黃偉哲今（20）日在朝天宮天上聖母聖誕平安宴上，頒發登錄證書，表彰廟方對拍面宋江陣長年傳承與推廣的貢獻。

台南市文化資產管理處表示，「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」最遲於清光緒18年（1892）即已創立，日明治37年（1904）廟宇重建，並改名為「朝天宮」後，即參與建醮與遶境等重要儀式，陣中成員多為當地居民，往往3代同陣，世代傳承不輟。

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庄內耆老以1對1的方式傳授陣法、兵器技藝、槓對、臉譜繪製與服飾著裝等，加上完整影音紀錄保存，使該陣展現極高的文化持續性與地方認同。

文資處指出，朝天宮拍面宋江陣歷史悠久，保留許多珍貴傳統，包括陣頭編制與儀式、服裝、陣式等，以及日昭和年間由首任館東長郭萬物所繪製的陣法圖手稿等珍貴文物，極具歷史與文化價值。

文化局代理局長林韋旭表示，新化頂山仔腳雖非人口稠密地區，卻展現出強烈的社區凝聚力與文化自信，此類民俗活動不僅是地方信仰與傳統技藝的展現，更蘊含族群認同、社會連結與歷史記憶的多重意涵，希望透過制度性的文化資產登錄與保存推動，讓百年陣頭可以世代流傳、永續發展。

台南市「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」獲登錄為市定民俗類無形文化資產，由市長黃偉哲頒發登錄證書。（文化局提供）

台南市「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」獲登錄為市定民俗類無形文化資產，由市長黃偉哲（中）頒發登錄證書，右2為朝天宮拍面總教練程瑞進、左2朝天宮主委林丁文。（文化局提供）

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