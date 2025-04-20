高雄車站天棚赫見「嬰兒床」！擱置1個月竟沒人管

高雄車站天棚上出現流動嬰兒床，近一個月來四處更換位置，引發民眾質疑。（張博洋提供）

2025/04/20 21:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員張博洋今晚在臉書po出台鐵高雄車站天棚上出現「嬰兒床」，近一個月來四處流動佔據空間卻沒人管!?詢問各單位卻沒人可處理、讓他感覺很火大!高市公園處今晚指出，已先代為移除。

張博洋指出，有民眾陳情高雄車站美麗的天棚啟用不到1年，馬上面臨了被堆置廢棄物情況，但各單位互踢皮球、變成三不管地帶；期間唯一有作為的，是轄區長明派出所依法開單，台鐵認為天棚上由市府管轄，市府卻聲明還沒移交，現在還是台鐵的。

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他表示，從民眾發現、寫信陳情、到被踢皮球後把案子轉給他，中間經過將近1個月時間，今早上到現場發現嬰兒床還在那邊!?真的是很火大，1張床擺1個月，市府跟台鐵互踢皮球，看誰先撐不住？聽說這裡要成為大南方矽谷？請問嬰兒床是矽谷的標配嗎？

張博洋抨擊這種公家單位心態，真的是完全辜負市民20年對於整個新車站的期待與等待，強調若繼續不處理，他就會繼續追。

高市府今晚說明，經查目前鐵道局工程尚未驗收接管，所以目前還未點交予本府，已通知台鐵局處理；但今晚公園處已先去代為處理廢棄物清理的事宜，並已移除完成。

高雄車站天棚出現流動嬰兒床，疑似街友放置。（張博洋提供）

高市公園處晚間已先代為移除車站天棚上的嬰兒床。（公園處提供）

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