週一北部清晨有雨白天轉晴 中南部高溫上看36度

週一全台大多為晴到多雲，北部清晨有雨，午後山區有零星降雨。（資料照）

2025/04/20 22:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日全台大致為晴到多雲的天氣，北部清晨有局部短暫陣雨，午後山區則有零星降雨機會。各地高溫略為升高，西半部約31至34度，東半部則落在29至30度，南部近山區平地或河谷可達35、36度，白天感受悶熱。

中央氣象署預報，週一清晨北部地區仍有局部短暫陣雨，白天起水氣逐漸減少，各地轉為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，整體降雨範圍小、時間短，整體天氣穩定，適合戶外活動。

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氣溫方面，週一全台低溫約23至25度，高溫普遍升至東半部29至30度、西半部31至34度，南部近山區的平地與河谷可能上看35、36度。離島方面，澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖20至24度，日夜溫差稍大。

氣象署提醒，週一金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨中部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

天氣風險公司表示，高溫天氣將持續至週二，週三起鋒面接近，天氣轉不穩定、可能有雷雨發生。今日至週二台灣受西南風影響，各地以晴時多雲為主，僅中北部山區午後有短暫陣雨機會，氣溫悶熱，高溫普遍可達30度以上，須留意中暑與防曬。

紫外線方面，週一全台各地皆為「高量級」至「過量級」。

空氣品質方面，週一清晨西半部風速偏弱，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度亦稍易上升；中部地區、馬祖及金門清晨可能受低雲或霧影響能見度。空品等級方面，花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一東半部高溫約29至30度，西半部可達31至34度。（擷取自中央氣象署網站）

週一紫外線部分全台皆為「高量級」至「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一花東與澎湖空氣品質良好，西部與離島多為普通。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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