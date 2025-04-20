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    嘉市眷村文化發展協會成立 傳承眷村文化發展

    中華眷村文化發展總會理事長趙怡（左二）今天出席嘉市眷村文化發展協會成立大會。（嘉市眷村文化發展協會提供）

    中華眷村文化發展總會理事長趙怡（左二）今天出席嘉市眷村文化發展協會成立大會。（嘉市眷村文化發展協會提供）

    2025/04/20 21:15

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕中華眷村文化發展總會及各地分會陸續成立，今天嘉義市眷村文化發展協會舉行成立大會，會中推舉曾任嘉市擎天自強協會理事長蒲維晨擔任首屆理事長。嘉義市長黃敏惠表示，協會的成立象徵眷村文化發展的一個里程碑，希望藉由這股力量帶動嘉市的發展。

    嘉市眷村文化發展協會在船老大婚宴會館舉行成立大會，總會理事長趙怡、各地分會理事長及嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏等人到場觀禮。

    黃敏惠表示，嘉市眷村文化發展協會的成立，象徵眷村文化發展的一個里程碑，尤其在建國二村拆除後的位置，已經進入了市地重劃階段，其中還保留眷村展覽館，希望讓眷村的每一個故事彙整起來，藉由展覽館的平台展示，一代一代傳承下去，藉由這股力量帶動嘉市發展。

    蒲維晨表示，眷村是台灣獨特的歷史印記，不僅是不同地域文化交融的場域，更孕育堅韌、包容、守望相助的眷村精神，是台灣多元文化的重要組成部份。

    蒲維晨說，協會日後將在經國新城及精忠新城聯合舉辦各項活動，要讓嘉義社會大眾深入了解，眷村對台灣發展影響的光輝歲月。

    嘉義市長黃敏惠（中）祝賀嘉市眷村文化發展協會理事長蒲維晨（右二）當選首任理事長。（嘉市眷村文化發展協會提供）

    嘉義市長黃敏惠（中）祝賀嘉市眷村文化發展協會理事長蒲維晨（右二）當選首任理事長。（嘉市眷村文化發展協會提供）

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