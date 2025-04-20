彰化15處「扭扭路口」改善！網另批評機車2標示 公路局說話了

彰化市彰南路改善工程進入收尾階段，不料網路批評內側車道「禁行機車」字樣，對機車族不公。 （圖由彰化工務段提供）

2025/04/20 20:45

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路3公里長道路改善工程進入收尾階段，15處「扭扭路口」都設偏心式左轉車道；不料網路卻歪樓批評內側車道「禁行機車」字樣及路口「機車二段式左轉」。公路局彰化工務段對此說明，其實這兩項是本來就有，而非「增設」，沿線交通流量大，會如此設計是「因地制宜」。

用路人指出，彰化市彰南路多處路口原本是「扭扭路口」，以往騎機車都要「扭來扭去」，最近設計改善為左轉專用車道，把「扭扭路口」歪來歪去的標線給拉直，機車族終於不用再「蛇來蛇去」；開車族也不必擔心要左轉時，被後方直行車的駕駛猛按喇叭。不料內側車道卻有「禁行機車」字樣，路口處也都有「機車二段式左轉」標誌，在汽機車平權的前提下，對廣大的機車族來說，相當不公平。

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公路局彰化工務段長廖志彬表示，在辦理彰南路偏心式左轉車道改善之前，他們有先辦理地方說明會，會中民意多希望能保留機車二段式左轉，因此，改善工程是順應民意。且禁行機車、機車二段式左轉這兩項設計都並非「新增」，是本來就有的設計，他們只是在路面刨除後，重新印上「禁行機車」字樣，以及重新掛上「機車二段式左轉」標誌。僅管轄線許多路段都已取消「機車二段式左轉」，但彰南路交通流量甚大，加上沿線路口的型態，機車兩段式左轉仍有保留的必要性。

警方則強調，只要路口設置有機車二段式左轉標誌，用路人就要依照規定行駛，違規者開罰600元到1800元。

彰化市彰南路道路改善工程接近尾聲，不料網路批評路口「機車二段式左轉」，認為應該一併取消。 （圖由彰化工務段提供）

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