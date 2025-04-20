日台夫妻檔返台賣飯糰生意旺 房東疑想漲租不成竟砸店

「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰 」遭惡房東砸店。（圖翻攝自「高雄點」臉書粉專）

2025/04/20 21:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鼓山區一間由台日夫妻一起經營的飯糰店疑因生意太好，近日遭眼紅的房東刁難，甚至砸店，掀外界關注。後續店家決定另尋地點重新營業，大批網友獻上支持與鼓勵。

來自日本新潟縣的樋口先生，過去來台結識了妻子張美娟，後來2人在日本結婚生活了30多年，近年熱愛台灣的樋口先生退休後，決定隨著老婆返台定居，並在高雄鼓山區青海路承租店面開起飯糰店「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰 」，與59歲邵姓女房東簽租約3年，想將新潟美食推廣到台灣來。

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沒想到生意越做越好，邵姓女房東竟疑似眼紅要求漲租金，不接受就退租，還說是因為店面的地段好，夫妻倆才有生意做。雙方因此發生爭執，18日邵女還直接砸店，摔壞飯糰店門口的盆栽、桌椅等物品，樋口先生也在過程中受傷。

臉書粉專「高雄點」19日轉發消息替店家抱不平，「這房東超瘋！有病麻煩看醫生！美術館青海路一家台日夫妻經營的飯糰店，因路口招攬生意的經營方式爆紅，竟引房東眼紅想提前違約收回來自己經營，以原本3年租約每月4萬欲調漲成8萬，還嗆「你們生意好是因為我的地點好」讓台日夫妻無奈。沒想到女房東遭拒提前解約後開始頻繁的到店找碴，甚至以花盆不能擺放在「非承租範圍」怒砸盆栽，瘋狂程度讓民眾及店內顧客看傻，最後直到警方獲報到場才停止衝突，而雙方也互告竊佔及毀損與傷害罪。」

店家老闆娘張美娟後續在IG無奈發聲，「遠嫁日本30多年，心中始終惦記著自己的故鄉台灣。夢想有一天回到家鄉，把自己在日本新潟所接觸到的優質物產介紹給台灣的朋友。總覺得這家小小的飯糰店，是『台日友好』最真誠的詮釋與見證，從一顆顆先生堅持的手作飯糰中，品嘗到溫暖與情誼。」

「創業初期，考量租金與資源有限，我們選擇在人車流量多、但人潮不一定穩定的路段開店。每天先生都站在路邊，舉著『高雄加油』、『開車小心』的牌子，提醒駕駛人注意安全、也為這座城市加油打氣。這樣的畫面感動了許多路過的高雄人，也讓我們的飯糰店逐漸獲得在地的人認同與支持。」

「我們夫妻已近暮年，選擇在此時回鄉創業，內心其實有些『近鄉情怯』，對台灣的思鄉情懷與感動所致，處處都是抱著和睦、相信的基礎去面對所有人事，可這種情懷也是一種錯誤。沒想到在生意逐漸上軌道的此刻發生這樣的憾事，先生在爭執過程中還受了傷，心裡充滿失望與無力感……。我們依然深愛台灣，這份情感不會因為一次事件而動搖，目前我們正在積極尋找新的營業地點，會盡快通知大家新的落腳處」。

「樋口飯糰」被砸店的消息曝光後，這兩天不少民眾到店買飯糰支持，還大批網友湧入店家Google評論區狂刷5星好評「幫補血」，並到店家社群留言鼓勵這對台日夫妻，「老闆加油，飯糰好吃」、「抵制惡房東，抱歉讓日本好朋友看到台灣人惡劣的一面」、「老闆快來楠梓開店，我幫忙宣傳」、「加油！！無論搬到多遠的地方，一定都會去支持的！」、「讓您遇到惡劣的房東，加油，不要氣餒喔」、「這家飯糰真的推，下班經過常常去買，換到新地方請記得發公告，一定繼續支持」。

來自日本新潟縣的樋口先生與台灣妻子退休後回台灣高雄定居，開起飯糰店。（圖翻攝自「日本飯糰專賣店おら家」臉書粉專）

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