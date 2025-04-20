台南井仔腳鹽田美景+海鹽咖啡 絕配

在台南北門井仔腳配上鹽田景觀，喝海鹽咖啡相當享受。（記者楊金城攝）

2025/04/20 20:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，生產的頂級鹽花巧妙融入香醇咖啡之中，獨特的海鹽咖啡，不僅豐富了咖啡的風味層次，更展現鹹味浪潮魅力，堪稱絕妙「速配」。

井仔腳鹽田是台灣現存最久的鹽田，至今產鹽屹立不搖，雲嘉南濱海國家風景區管理處將井仔腳鹽田委由台灣守護文創經營，今天（20日）共同推出全新咖啡品牌「咖金成功」。

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雲嘉南管理處處長徐振能指出，井仔腳鹽田維持傳統天日曬鹽技法，最終在結晶池生產頂級鹽花、二層鹽，鹽花是總統國宴的指定用鹽，有「鹽中魚子醬」美譽，遊客在井仔腳鹽田品嘗咖啡可適量加入鹽花，淡淡的海味加上咖啡香，配上鹽田景觀，喝海鹽咖啡相當享受。

此外，井仔腳鹽田同步推出創意甜品，有口感綿密的二層鹽咖啡霜淇淋、古早味加新創的鹽鹵咖啡豆花，咖啡、鹹甜滋味都讓遊客驚豔，讚不絕口。

配合北門遊客中心「婚紗美地」廣場的8組燈景裝置藝術啟用，雲嘉南管理處即日起至4月27日舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，北門區多家特色商店也延長夜間營業時間，遊客在北門遊客中心、井仔腳鹽田、田媽媽北門嶼風味餐廳、鹽鄉民宿餐廳、北門洗滌鹽工場、錢來也創始店、錢來也商店及北門豆花索取「饗食地圖及優惠券」。

徐振能表示，全國遊客在假日可安排一趟浪漫的北門之旅，白天品嘗獨特的鹹味美食與海鹽咖啡，傍晚欣賞井仔腳鹽田夕陽，夜晚漫步北門婚紗美地的迷人夜色。暑假期間，並將重新推出一見雙雕的井仔腳鹽田光雕秀。

井仔腳頂級鹽花巧妙融入香醇咖啡之中，成為獨特的海鹽咖啡。（記者楊金城攝）

二層鹽咖啡霜淇淋、鹽鹵咖啡豆花，咖啡、鹹甜滋味讓雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（右）讚不絕口。（記者楊金城攝）

北門井仔腳鹽田光雕秀將在暑假復出。（記者楊金城攝）

台南北門遊客中心「婚紗美地」廣場的8組燈景裝置藝術，留住遊客腳步。（記者楊金城攝）

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