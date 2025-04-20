手機拍到沒電！百人阿波舞震撼萬和宮 爆滿民眾嗨翻

百人陣容震撼登場，舞者們隨著太鼓、三味線節奏高喊「yattosa！」氣勢磅礴。（萬和宮提供）

2025/04/20 20:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區萬和宮周遭今天擠滿人潮，只為一睹來自日本的「東京高圓寺阿波舞」風采！這支擁有400多年歷史的傳統舞團，以百人陣容震撼登場，舞者們隨著太鼓、三味線節奏高喊「yattosa！」氣勢磅礴，整個萬和宮彷彿變成一場絢爛熱情的嘉年華。

來自日本的東京高圓寺阿波舞，從2015年到台灣公演以來，第5次來台，今年特別增加場次，安排今天到萬和宮演出，號召力十足的這項演出，吸引人山人海人潮從下午就湧入，現場氣氛一路沸騰到晚間，活動在萬和宮董事長蕭清杰與日本杉並區副區長白垣學的歡迎致詞後揭開序幕。

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蕭說，萬和宮已經341年，是中部地區歷史最悠久的廟宇，也是國定三級古蹟，保有很多民俗文化資產，高圓寺的阿波舞也是一種民俗文化活動，也有400多年歷史，是日本兩大阿波舞團之一，希望觀眾熱烈掌聲表示謝意，白垣副區長更用流利中文開場：「大家好，我很高興今天大家來這裡！」引來現場如雷掌聲。

他同時提到，杉並區雖非熱門觀光地，但憑藉阿波舞，自68年前起成功打造出吸引力十足的夏日文化盛事；下午5點，100名舞者身著繽紛傳統服飾進場，一登場即掀起全場尖叫，男舞者隨鼓聲踏出鏗鏘步伐，女舞者則展現輕盈柔美舞姿，剛柔並濟、整齊劃一，隨節奏搖曳生姿，現場觀眾無不驚嘆「太震撼了！」紛紛拿出手機、相機狂拍。

第一場定點表演在廟埕結束後，百位舞者隨即展開「跳街大進擊」！隊伍由蕭董事長與貴賓率領，沿著黎明路、南屯路、萬和路、文昌街一路熱舞掃街，舞者面帶笑容、精神奕奕，不僅展現對傳統的敬意，更拉近與市民的距離，沿途觀眾熱情揮手、叫好聲不斷。

隨後，他們在南屯派出所前廣場及返回萬和宮廟埕，繼續展開定點表演，從頭到尾毫無冷場，熱力持續飆高，讓整晚的萬和宮不只香火鼎盛，更是熱情沸騰的文化殿堂。許多民眾看完大呼過癮。

舞者面帶笑容、精神奕奕，沿途觀眾熱情揮手、叫好聲不斷。（萬和宮提供）

舞者面帶笑容、精神奕奕，沿途觀眾熱情揮手、叫好聲不斷。（萬和宮提供）

高圓寺阿波舞第五度來台演出，更是首次到台中的萬和宮登場。（萬和宮提供）

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