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    有神快拜！台中「烏日六房媽」搭捷運出巡 乘客驚喜：這班車最保佑

    台中「烏日六房媽」今天搭中捷遶境，車上乘客驚喜不已。（警方提供）

    台中「烏日六房媽」今天搭中捷遶境，車上乘客驚喜不已。（警方提供）

    2025/04/20 19:17

    〔記者許國楨／台中報導〕今（20）日是農曆3月23日媽祖壽辰，台中「烏日六房媽」按照往年慣例，連續第五年出巡搭乘台中捷運綠線遶境，祈求捷運行車平安，由於六房媽過去有「生意媽」美名，吸引不少香客慕名前來，為讓遶境活動順利進行，台中市捷運警察隊也特別規劃警力護駕，並協助維持現場秩序，活動順利圓滿達成。

    六房媽祖遶境隊伍一行30餘人，今天上午9時20分抵達捷運北屯總站，進行團拜結束後，搭乘10時8分由北屯總站出發前往高鐵台中站，上車後，媽祖坐鎮第一節車廂，彷彿領航整列列車前進，加上神尊搭乘捷運讓民眾驚奇、氣氛熱絡，吸引眾多乘客駐足拍照、雙手合十。

    許多乘客表示，能在通勤途中遇見媽祖，心裡感到既平靜又驚喜，紛紛拿出手機記錄這一刻，車廂內洋溢著溫暖與祝福的氣氛，另為維護人員安全及現場秩序，台中市捷運警察隊調派4名警力護駕，由小隊長龐家瑜親自帶隊，沿途守護，車廂內不只多了神尊，也多了讓人安心的「人神雙守護」，旅客笑稱這趟捷運搭得格外「心安」。

    日前北捷石牌站發生持刀傷人事件，台中捷警隊4月16日起啟動大圈式巡邏勤務，以預防模仿效應發生，捷警隊長鄭凱豪表示，捷警隊每季均與沿線所轄分局辦理攔查演練，以提升員警處理重大突發事故之應變能力，充實各項應變訓練及反制能力，自2021年迄今已執行14次。

    警隊呼籲民眾搭乘捷運時，如發現可疑人、事、物請即向中捷站務人員、保全員或捷運警察反映，警民合作共維捷運搭乘安全。

    「六房媽」遶境隊伍30多人搭乘台中捷運，捷警隊出動4名警力全程護駕。（警方提供）

    「六房媽」遶境隊伍30多人搭乘台中捷運，捷警隊出動4名警力全程護駕。（警方提供）

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