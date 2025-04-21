婆婆小住幾天當自己家！還帶鄰居醃蘿蔔 媳婦嘆：到底誰才是客人

原PO表示婆婆聲稱「只住幾天」，結果卻當成自己家，讓她備感壓力。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/04/21 00:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在臉書「爆料公社」無奈發文，透露婆婆當初口口聲聲說「只是來小住幾天」，結果卻把媳婦家當成自己家，不但住到無止盡，還帶鄰居來家中醃蘿蔔，讓原PO苦笑「這房子是我每月在繳貸款，她卻活得比我自在」。

原PO 表示，自己和老公剛結婚時買下新房，原以為幸福生活開始，沒想到婆婆以「陪孫子」為由頻繁來住，一開始三天變五天，五天變一週，且早上六點就起床在廚房鍋碗瓢盆大作響，還批評她沒早起做早餐，讓她壓力爆表。有次婆婆甚至帶鄰居來家裡一起醃蘿蔔，原PO忍無可忍地說「到底該怎麼辦？」

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貼文一出，引發網友熱議，有人感同身受說，「這婆婆白目」、「小住N天，N=自然數」、「請神容易送神難」、「找老公溝通才是重點」，或幽默建議「把你爸媽也接來一起住，說外公外婆也想孫子」。也有苦主現身說法，「以前叔叔說來住一陣子，結果住到往生，從我國中住到中年」。

也有網友持不同看法，有人坦言「結婚本來就是兩個家庭的結合，不能把對方家人當外人」、「妳爸媽來妳就接受，婆婆來就心累，這不公平」、「當初沒拒絕就是妳的問題」質疑，「是不是拿了婆婆的頭期款才不敢吭聲？」或搞笑說，「如果婆婆有上億家產，你還會來發文嗎？」

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