台灣燈塔觀光潛力十足 14園區去年累積88.6萬人次

高雄燈塔是全國首座夜間開放及提供輕食餐飲的燈塔。（航港局提供）

2025/04/20 18:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣燈塔有14座開放園區，去年累計88萬6316人次。交通部航港局為活化資產、行銷燈塔意象，朝開放燈塔觀光方向發展，今年適逢三貂角燈塔點燈90週年，將有系列活動，未來燈塔文物館也預計併同基隆燈塔招租，透過民間創意活絡觀光。

全國有36座燈塔、14座開放園區，2023年累計102萬2150人次，去年88萬6313人次，受疫後出國旅遊風潮興盛影響下滑13.29％。航港局最新統計，今年截至2月28日，已累計15萬4255人次人流。

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全國燈塔中，有8座國定古蹟、3座市（縣）定古蹟、3座歷史建築，除具文史意義，航港局也極力推廣觀光，高雄、基隆、高美燈塔就設置智慧導覽。

航港局表示，2022年重新開放高雄燈塔，成為全國首座夜間開放及提供輕食餐飲的燈塔；2023年開放基隆燈塔成為全國第22座開放參觀燈塔；去年則完成高美燈塔旅宿園區招租案，打造為全國第一座泊宿燈塔。

航港局也規劃，未來將位於基隆市的燈塔文物館，併同基隆燈塔招租，透過民間創意活絡燈塔觀光。

今年適逢三貂角燈塔點燈90週年，航港局4月30日辦慶生儀式並規劃系列活動，包括明信片集章活動、問答抽禮、漫步三貂角走讀導覽、燈塔草地音樂會等，近期將於官網及臉書公布資訊。

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