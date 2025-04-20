台南新路將命名「弘前路」 黃偉哲訪日與弘前市長種蘋果樹

台南市黃偉哲（右）訪問日本弘前市，與弘前市長櫻田宏（左）聯袂種下蘋果樹，期盼雙方友好情誼如蘋果樹般長久。 （南市府提供）

2025/04/20 19:12

〔記者蔡文居／台南報導〕日本青森縣弘前市與台南市在2017年底成為友誼市後互動密切，弘前市長櫻田宏去年更兩度造訪台南參加台灣燈會及行銷弘前蘋果。台南市長黃偉哲也在上任後首次應邀回訪，除了參加弘前櫻花祭開幕外，也拜會了弘前市長，並宣布將規劃台南新設道路命名為「弘前路」以紀念雙方情誼。

黃偉哲於本月17日訪問日本青森縣弘前市，並赴當地的蘋果公園與弘前市長櫻田宏聯袂種下蘋果樹，盼友好情誼如蘋果樹般長久綿延，更祈願雙方市民皆平安。

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南市府表示，弘前市長櫻田宏是台南市的老朋友、好朋友，光去年就兩度造訪台南，市長黃偉哲感謝他如此用心，而且每一年都主動在當地幫忙行銷台南愛文芒果，讓弘前的朋友都能認識台南芒果的美味，未來期許雙方不僅維持物產交流，並進一步在教育、體育、文化等拓展關係。

弘前市長櫻田宏表示，每一年都會造訪台南，其實從桃園機場到台南的交通非常快速便捷，有機會他會努力跟弘前市民推廣台南。每年夏季的睡魔祭都吸引許多民眾參加，只要能夠銜接上台南芒果產期，弘前市非常樂意評估結合這個活動幫忙行銷台南芒果。

這次黃偉哲回訪弘前市，櫻田也邀請黃偉哲前往當地的蘋果公園，在2011年賴清德總統擔任台南市長時造訪弘前所植下的蘋果樹「總統之樹」旁，種植下象徵台南與弘前友誼的蘋果樹，祈願雙方友好情誼永固，市民平安。

南市府表示，弘前市是青森縣第三大城，人口約15.9萬，當地蘋果產量為日本全國第一，國際知名的藝術大師奈良美智即弘前出身。台南市跟弘前市從2011年起開啟相互推廣芒果跟蘋果的物產交流，並在2017年偕青森縣完成三方締盟。

台南市黃偉哲（右）訪問日本弘前市，與弘前市長櫻田宏（左）聯袂種下蘋果樹，期盼雙方友好情誼如蘋果樹般長久。 （南市府提供）

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