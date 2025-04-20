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    台南2媽祖廟古石碑 李啟維：證明台灣自古不屬中國

    今天是媽祖生日，台南大天后宮前擺滿了信眾祝壽的花籃。（李啟維提供）

    今天是媽祖生日，台南大天后宮前擺滿了信眾祝壽的花籃。（李啟維提供）

    2025/04/20 18:52

    〔記者蔡文居／台南報導〕今天是媽祖聖誕，各地媽祖廟都湧現不少祝壽的信眾。民進黨台南市議員李啟維表示，在國定古蹟台南大天后宮裡面，就有一塊清朝施瑯所立的「平台略記碑記」石碑，碑文開頭寫著「台灣遠在海表，昔皆土番，流民雜處，未有所屬。」，另外台南海安宮也有一塊「台灣四千多年來未入版圖」石碑，均足以證明台灣自古並不屬於中國。

    李啟維表示，台灣主權獨立，近年來中國無所不用其極文攻武嚇，對外宣稱台灣是其一部分，可是種種證據顯示，台灣自古不屬於中國，台南大天后宮的「平台略記碑記」碑文就是最好證明。他建議大家如果到大天后宮拜拜祈福，可以稍做停留參觀看一下這塊施瑯所立的石碑碑文，台灣的政治人物或政府人員更應該詳細看一下。

    李啟維說，台南是文化首都實在不為過，除了大天后宮施瑯所立的台灣本島第一塊的平台略記碑記石碑，台灣自古不屬中國之外，位於南市協進國小對面，也是供奉媽祖的海安宮也有一塊台灣首任知府蔣毓英所立的「去思碑」，其中碑文寫著「台灣四千多年來未入版圖」，這也證明台灣自古不屬於中國。

    他說，3月瘋媽祖，每到農曆3月台灣頭到台灣尾，媽祖慶典活動已成宗教盛事。民間宗教已深植台灣人心，成為台灣生活不可或缺的一部分，當大家熱鬧慶祝拜拜祈福的時候，是否也能從信仰當中尋找發現台灣歷史的蛛絲馬跡，那就更有意義，媽祖也會更高興才是。

    南市議員李啟維表示，台南大天后宮的「平台略記碑記」石碑，證明台灣自古並不屬於中國。（李啟維提供）

    南市議員李啟維表示，台南大天后宮的「平台略記碑記」石碑，證明台灣自古並不屬於中國。（李啟維提供）

    南市議員李啟維表示，台南海安宮也有一塊蔣毓英所立的「去思碑」，其中碑文寫著「台灣四千多年來未入版圖」，這也證明台灣自古不屬於中國。（李啟維提供）

    南市議員李啟維表示，台南海安宮也有一塊蔣毓英所立的「去思碑」，其中碑文寫著「台灣四千多年來未入版圖」，這也證明台灣自古不屬於中國。（李啟維提供）

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