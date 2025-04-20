明白天恢復好天氣！週二高溫衝37度 週四轉吹東北風降溫

未來溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/04/20 18:45

〔記者林志怡／台北報導〕近幾天受到鋒面影響，大雨來得猝不及防，中央氣象署指出，明日白天起各地水氣減少，週二前都將維持晴朗且炎熱的好天氣，尤其週二白天高溫可飆升至36至37度，但週三鋒面接近、週四通過台灣後，東北風將再度增強，各地氣溫逐漸下滑，北台灣週末氣溫落在20度上下，相對舒適至偏涼，中南部地區則仍有30度左右，相對之下舒適至微熱。

中央氣象署預報員陳姵安說明，明日清晨北部地區仍有機會出現降雨，白天起水氣減少，各地晴到多雲，僅山區午後有零星短暫陣雨，北部白天氣溫可達32至33度，中南部地區約34度，南部近山區可達35至36度，東部地區約23至30度。

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週二將維持晴朗的好天氣，且因西南風較週一更強，各地氣溫進一步提高，西半部地區白天高溫普遍達到32至34度，台北盆地、南部近山區再提高到35至36度，花東縱谷內約34至35度，且台東地區可能有焚風出現，氣溫可飆升至36至37度。

陳姵安指出，週三將再有一波鋒面接近台灣，並預計在週四通過台灣，而鋒面通過後也將造成東北風增強，各地水氣明顯增加，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，尤其北部地區容易有雷雨，其他地區則為多雲，且午後山區仍需注意局部短暫雷陣雨。

另受到東北風及降雨影響，北部、宜蘭地區白天氣溫在週三率先下滑至28至30度，且週四後每天約下降2至3度，週五白天只剩22度左右，且週六清晨氣溫僅19度，感受舒適至偏涼；中南部地區氣溫週三變化不大，但週四也些微下降至30至33度，週六則降低至26至29度，但清晨氣溫仍可維持在20度以上。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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