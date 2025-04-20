台南運河開通99週年 安平國中校友憶鐵橋上學趣事

台南運河開通明年將滿100週年，安平當地居民與文史團體發起4月25日「開通紀念合影」及健走活動。（記者劉婉君攝）

2025/04/20 18:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南運河開通明年將滿100週年，安平當地居民與文史團體發起「開通紀念合影」及健走活動，邀民眾於4月25日上午在台南運河沿岸合影。

活動發起人之一的陳義添表示，根據史料記載，台南運河於1922年4月16日開工，1926年4月25日正式通航，因此邀請民眾於25日一起來和運河合影，為明年的開通百年暖身。

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當天「運河99保生健康走」活動，將於上午8時8分在安平妙壽宮集合後出發，沿途將有在地文史工作者林錫田等人介紹運河的故事，上午9時9分與運河合影。現場也會發送紅蛋給參與的民眾或沿岸居民，共計399顆，傳承在地歷史，凝聚社區記憶。

在地耆老林明志、林錫田、攝影人何世建及社區居民，也先前往拍照、踩點，多名安平國中校友還回憶早期過鐵橋上學的趣事。

54年次的李妹燕說，早期安平國中周邊都是漁塭，上下學都必須經由鐵橋往返運河兩岸，而鐵橋的橋面平時會打開供漁船通行，只有在上下學期間由人力轉動操控連接後，供師生通行，曾有1次鐵橋因被漁船撞壞，無法移動，「當天大家沒辦法過橋上學，放假1天，好開心。」

另一位校友鄭瓊鈴則說，雖然也有過鐵橋上課的經歷，「但沒遇過鐵橋壞掉放假的好事。」

當地的文史工作者林錫田說，安平國中創設於1968年，學生利用可旋轉的浮橋通過運河，直到五期重劃區開發，陸橋陸續興建為止，當時如果上課期間鐵橋被漁船撞壞，學生就必須走魚塭旁的路，繞路到今中華西路再走回安平，距離相當遙遠。

台南運河開通明年將滿100週年，安平當地居民與文史團體發起4月25日「開通紀念合影」及健走活動。（記者劉婉君攝）

早期安平國中學生早期上下學都必須從這裡經由鐵橋往返運河兩岸。（記者劉婉君攝）

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