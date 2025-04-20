彰化狗比貓多！16場免費結紮、打疫苗 快來衝一波

根據彰化縣動物防疫所統計，截至目前，全縣家犬登記7萬2492隻、家貓5萬6386隻，狗比貓多，加總超過12萬8000隻。（記者張聰秋攝）

2025/04/20 17:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣家犬數量比家貓多，家中的毛小孩結紮了嗎？彰化縣今年持續推動犬貓免費絕育活動，不僅為飼主省下一筆可觀費用，還能免費打疫苗及辦理寵物登記，一舉多得！

根據彰化縣動物防疫所統計，截至目前，全縣家犬登記7萬2492隻、家貓5萬6386隻，狗比貓多，加總超過12萬8000隻。

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縣府今年委託天恩雅、新長庚、永勤等三家動物醫院辦理免費混種犬貓絕育活動，共有18場，提供絕育手術、狂犬病疫苗及寵物晶片登記，到現在完成兩場，共有210隻犬貓受惠。

由於每場名額有限，彰化縣動物防疫所提醒飼主，須提前於網路線上報名，以免到場撲空。報名網址在此。

只要設籍彰化縣且年滿18歲的飼主，或曾經從彰化縣流浪狗中途之家領養犬貓（需持絕育券）者，都可以免費報名參加。

動防所表示，透過絕育能有效減少流浪動物數量，尤其犬貓在發情期容易躁動與發出響亮叫聲，絕育後心情會比較平順，降低其衝動攻擊，彰化縣除了推動犬貓絕育工作，也持續推動「認養送嫁妝」方案，只要領養縣內流浪動物，即可免費獲得價值約3900元的寵物用品及免費結紮手術，鼓勵以領養代替購買，認養專線（04）8590638。

活動後續16場次還有4/26鹿港鎮體育館1樓北側辦公室、5/2田中鎮民活動中心、5/17彰化市生活藝文館、5/18秀水鄉老人文康中心2樓、7/19二林鎮文化教育園區、7/27秀水鄉老人文康中心2樓、8/2花壇鄉多元族群樂活館、8/16線西鄉田園藝廊、9/9田尾鄉打簾村活動中心、9/13埔鹽鄉永樂社區社會福利園區、9/26埤頭鄉圖書館、10/18和美鎮調解委員會、10/19福興鄉三和社區活動中心、11/1溪州老人活動中心、11/8北斗鎮公所1樓、11/15花壇鄉多元族群樂活館。

設籍彰化且滿18歲，或曾領養縣內浪浪持絕育券者，可免費線上報名讓犬貓接受結紮手術。（圖縣府提供）

彰化縣政府委託3家動物醫院辦理免費結紮，共18場，已辦2場，210隻犬貓受惠。（圖縣府提供）

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