性別平等教育日 屏東勝利星村春日花海派對親子同樂

勝利星村春日親子花海派對，吸引了許多親子參加。（記者葉永騫攝）

2025/04/20 17:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東星利星村今天舉辦春日親子花海派對，現場有全家福拍立得免費拍，舊好勝市集「春日童樂×花海派對」，還打造「夢幻花海」限定攝影棚，以及親子帶動跳、氣球雜耍、吸睛扯鈴，各式各樣充滿童趣的DIY手作體驗，縣長周春米表示，勝利星村一年四季有不同的主題，春天更是花開親子同樂的好日子。

屏東縣政府文化處舉辦「春日童樂×花海派對」集結40家美食、童玩、植栽花藝品牌外，現場佈置「夢幻花海」限定攝影棚，讓家長幫孩子捕捉溫馨的瞬間，並提供全家福拍立得免費拍，吸引親子、好友拍照留念，留下最甜美的回憶。

請繼續往下閱讀...

縣長周春米出席活動，與大小朋友共度歡樂春天派對，指明勝利星村舊好勝市集以四季打造不同主題活動，春季的親子花海派對，夏天的「嗨啤市集」，以沁涼啤酒搭配韓式炸雞，打造最消暑暢快的夏夜；9月濃濃秋意有「民歌演唱會」，冬季迎接新年，勝利星村年貨大街，還有名店好手雲集的「屏東餃子王」競賽，炒熱年節氣氛，四季各有精彩為活動增添更多樂趣與期待。

今天也是性別平等教育日，紀念玫瑰少年葉永誌為生命奮鬥的努力，讓大家更重視性別平等，而五月母親即也將來臨，周春米也提供現場小朋友一朵康乃馨來送給媽媽，向媽媽說我愛你，媽媽聽到寶貝的祝福，都笑逐顏開，快樂溫馨。

勝利星村春日親子花海派對，縣長周春米化身孩子王。（記者葉永騫攝）

勝利星村春日親子花海派對，現場花卉造景好好拍。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法