推動台北建國花市減塑 環境部擬鼓勵自備環保袋折價優惠

環境部今天與台北市政府、慈濟基金會在大安森林公園舉辦2025地球日「綠能行動愛地球×蔬食無痕家庭日」活動。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/20 17:36

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台北建國假日花市假日人潮滿滿，消費者手上常會提著裝有花卉植栽的塑膠袋，累積下來塑膠袋使用量相當可觀。環境部長彭啓明今（20）日表示，目前正與台北市政府討論，擬在建國花市、台北希望廣場農民市集推動減塑，可能會鼓勵自備環保袋給予折價優惠、一次用塑膠袋採付費提供以價制量，並鼓勵使用生分解材質的購物袋。

環境部今天與台北市政府、慈濟基金會在大安森林公園舉辦2025地球日「綠能行動愛地球×蔬食無痕家庭日」活動。

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環境部長彭啓明表示，大安森林公園旁邊的建國花市，每到假日總擠滿人潮，喜歡花花草草的民眾多半對環保理念認同度較高，但很可惜大家買的植栽外面都會套著一個大型塑膠袋，大小都比去傳統市場買東西的塑膠袋大很多。

彭啓明表示，目前正在跟台北市政府針對幾個指標的大型花市推動減塑，可能先鎖定建國花市、台北希望廣場農民市集，鼓勵塑膠袋循環再使用、減少一次用塑膠購物袋，可能採取的做法包含給予自備購物袋折價優惠、一次用塑膠購物袋採付費提供。另也可能會採取推動台灣本地製造的生分解材質的袋子，生分解材質一、兩個月之後就能與土壤融在一起，對環境造成的負擔比塑膠小，並強調這類的生分解材質應不包含PLA（聚乳酸）。

彭啓明也坦承，過去推動傳統市場減塑，都只有短期成效，活動結束後又恢復使用塑膠袋，多半市場攤販會把推動減塑視為額外成本，市場推動減塑難度較高。而希望廣場和建國花市的業者因為了解花草植物、農作物遭遇到氣候變遷衝擊，對於環保的接受度較高，如果攤商能夠一同推動減塑，政府再給予優惠鼓勵，提高消費者減塑意願，等於是「找到最有感的同溫層」，一同把減塑觀念擴散出去。

針對國際減塑目標，彭啓明表示，因美國川普政府對減塑議題較不那麼積極，全球減塑公約可能不會像之前的國際協議、直接設立一個國際限塑時程目標要求各國達成，可能是朝向各國自行設定減塑目標。環境部也不排除與減塑有成的國家進行合作、一同推動減塑。他強調，台灣推動減塑腳步不會退縮，而是會因應國際狀況轉換方法和策略，國內的減塑新時程一樣預計在今年上半年公布。

台北建國假日花市假日人潮滿滿，塑膠袋使用量累積下來相當可觀。（資料照，記者方賓照攝）

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