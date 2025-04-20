遵循古代南島航海技術 帛琉帆船啟程航向台東

台東縣政府與帛琉合辦「南島文化傳統舟船國際交流」，今（20）日於帛琉海港啟航，開啟歷史性航程，預計5月初抵達蘭嶼及台東。（台東縣府提供）

2025/04/20 17:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府與帛琉MVS（密克羅尼西亞航海協會）合辦全國首創航海計畫「南島文化傳統舟船國際交流」，今（20）日於帛琉海港啟航，開啟歷史性航程。航行從帛琉出發，穿越太平洋，將會先抵達蘭嶼，然後到台東。縣府指出，這趟航行獲得海洋委員會支持，航程預計15-20天，5月初抵達蘭嶼及台東。

啟航儀式吸引世界各地的南島文化愛好者、學者、以及當地居民參與。活動中帛琉傳統舞蹈、歌謠和禮儀為在場的貴賓和民眾呈現文化盛宴。台東縣政府代表及部落耆老、帛琉政府總統惠恕仁、來自南太平洋領袖、當地長老和海上航海專家共同見證歷史性時刻。

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台東縣政府指出，此次出航船隻名為Alingano Maisu南島航海船，由由已故航海⼤師Mau Piailug命名，指「航海知識的分享，像掉落在地上的麵包果，大家都可取食，延伸為「無私分享」之意，也意味著都是來自同一島嶼的人。

帆船設計完全遵循古代南島航海技術，以自然風力和星象導航為指引，沒有現代電子設備或衛星導航。啟航象徵對南島祖先敬意，展示南島人民深厚的航海智慧和文化底蘊。

遠航的領航員由著名航海大師Sesario Sewralur帶領10名經驗豐富的水手組成的船隊，使用傳統無動力、星象導航方式航行。水手中包括來自台灣達悟族的張也海．夏曼，作為台灣代表之一，與其他水手一同挑戰艱難而充滿意義的海上旅程。

這次航行預計花費15至20天，考量航行規劃及氣候，船隊預計延後5月8日先航行至蘭嶼，5月10日抵達台東莿桐部落。此次航行有助於傳承南島航海技術，促進南太平洋各國合作與團結提供此一平台。

台東縣政府與帛琉合辦「南島文化傳統舟船國際交流」，今（20）日於帛琉海港啟航，開啟歷史性航程，預計5月初抵達蘭嶼及台東。（台東縣府提供）

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