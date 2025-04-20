如何淨零碳排？ 環資會：從辦公室做起 年減碳效益45％

國際同際會響應422地球日，邀請呂理德（左2）演講並簽署公民行動倡議。（記者顏宏駿攝）

2025/04/20 17:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕422世界地球日即將到來，身為世界公民如何淨零碳排？財團法人環境資源研究發展基金會教大家一招，只要從辦公室做起，從用電、用油、用水、用紙及廢棄物多面向下手，最高預估可創下45%的減碳效益。

今天台灣同濟會在彰化響應環境部「綠色辦公」活動，會中邀請環資會董事長呂理德說明2025年地球日主題為「我們的力量，我們的星球（Our Power, Our Planet）」，呂理德強調，每個人的微小行動都能聚成推動改變的力量。環境部與環資會持續推動「綠色辦公」運動，輔導企業、機關、學校等單位從日常辦公環境出發，實踐節能減碳、共創永續未來。

請繼續往下閱讀...

去年北台灣共有1049間企業進行綠色辦公轉型，從用電、用油、用水、用紙及廢棄物多面向下手，最高預估可創下45%的減碳效益。根據去年實證成果，用電量為主要碳排來源（占比達92%），透過優化設備與管理，即可快速提升減碳效能，是企業邁向淨零轉型的首選切入點。

今天國際同濟會臺灣也以實際行動支持地球日倡議，由總會長甄啟剛領軍，號召旗下分會共同簽署綠色辦公響應書，以實際簽署參與環保倡議，展現公益性組織的影響力與企業對環境永續的高度承諾。

甄啟剛說，他們發現這項行動參與門檻低、操作簡便，各單位只要達到25項以上的綠色辦公措施，透過簡單的三步驟「填寫資料、勾選措施、上傳成果」即可完成登錄。響應綠色辦公之單位不僅可獲得環境部發出的「綠色夥伴」認證，同時在今年地球日串連活動中還將提升國際曝光度與企業社會責任形象，對於企業之環境永續治理（ESG）績效帶來莫大效益。

國際同際會響應422地球日「綠色辦公」公民行動倡議。（（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法