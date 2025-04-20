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    中橫宜蘭支線嘉蘭路段明起至30日施工交管 每小時放行10分鐘

    宜縣大同鄉台7甲線6.7公里處21到30日施工交管，每小時放行10分鐘。 （圖由交通部公路局提供）

    宜縣大同鄉台7甲線6.7公里處21到30日施工交管，每小時放行10分鐘。 （圖由交通部公路局提供）

    2025/04/20 17:12

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉省道台7甲線（中橫宜蘭支線）6.7公里處，15日發生百餘公斤落石砸中貨車，造成1死1傷慘劇。交通部公路局明天（21日）到30日辦理上邊坡刷坡工程，施工期間每天上午9點到下午5點交管，每小時放行10分鐘。

    台7甲線是宜蘭通往武陵農場的交通動線，意外發生當天，62歲劉姓男子駕駛3噸半貨車，搭載52歲謝姓男子下山途中，在嘉蘭路段碰上落石，其中一顆長約150公分、重量超過100公斤巨石，疑似從上邊坡70公尺處滾落後砸中貨車，導致車頭全毀，副駕駛座上的謝男慘死，劉男則重傷送醫。

    事發後，公路局東區養護工程分局獨立山工務段制定改善計畫因應，明天開始施工，在落石處辦理上邊坡刷坡、懸空林木伐除、坡面保護作業，並與鄰近的6.4公里復建工區合併交管，交維管制範圍台7甲線5.5到7公里路段，假日暫停施工管制，路況查詢電話：03-9962683。

    公路局指出，連續降雨及地震過後，台7甲線等山區道路容易坍方落石，施工交管路期間，呼籲用路人配合現場管制人員指揮通行。

    宜蘭縣大同鄉台7甲線6.7公里處15日發生百餘公斤落石砸中貨車，造成1死1傷慘劇。（圖由警方提供）

    宜蘭縣大同鄉台7甲線6.7公里處15日發生百餘公斤落石砸中貨車，造成1死1傷慘劇。（圖由警方提供）

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