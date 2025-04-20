荔枝椿象大滅絕！預告龍眼、荔枝大豐收 農業專家揭箇中原因

彰化八卦山脈今荔枝、龍眼「大爆花」，更神奇的是荔枝椿象（左下圖框）近乎絕跡。（記者顏宏駿攝）

2025/04/20 16:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈種植約1500公頃的龍眼和荔枝，現在進入開花期，今年出現「大爆花」盛況，預料今年荔枝或龍眼都可大豐收，而最惱人的荔枝椿象許多地方幾乎「絕跡」，果農普遍認為「荔枝椿象大滅絕」，緣於今年冬季異常寒冷，但農業專家說，應該是政府多年生物和藥物防治出現成效。

荔枝椿象曾是果農的惡夢，3、4年前政府祭出1片5元收購卵片，有人一個月可以賺逾10萬元，但種植荔枝和龍眼的農民卻因蟲蟲肆虐而顆粒無收，但今年清明過後，荔枝、龍眼「大爆花」，更神奇的是荔枝椿象近乎絕跡。

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果農或各地方農會都覺得「大地被施了魔法」，大家普遍認為，今年冬季太冷，荔枝椿象進入休眠期「不下蛋」。

但專門研究荔枝椿象生物防治的苗栗區農改場副研究員吳怡慧並不覺得「氣溫」是荔枝椿象減少的主因，她說，荔枝椿象原產於中國廣東，當地緯度更高，冬季比台灣更冷，至今當地蟲蟲危機並沒有稍緩，而她在西湖鄉一處荔枝林做生物防治比較，今年沒做生物防治的果園一樣受荔枝椿象肆虐。她認為，政府利用平腹小蜂搭配藥物防治，連續數年下來，產生效果，今年尤為顯著。4年前她在高雄大寮鄉一棵龍眼樹可抓到3千多隻荔枝椿象，今年剩不到10隻。

彰化農業處農務科長黃松欽說，荔枝椿象4年前達到高峰，農業部每年補助彰化縣100萬元預算購置化學藥劑賽洛寧，農民每分地可申請藥劑補助200元，再加上農會和鄉鎮公所合力噴藥。此外八卦山脈地區投放平腹小蜂卵塊，平均每公頃釋放2萬4000隻雌小蜂，小蜂以荔枝椿象的卵塊為食，讓荔枝椿象的族群數量銳減。

吳怡慧、黃松欽均說，不要以為今年出現「大滅絕」就掉以輕心，如果防治工作沒做好，荔枝椿象災害一定捲土重來，她們呼籲各地均要持續做好防治。

今年清明過後，荔枝、龍眼「大爆花」。（記者顏宏駿攝）

平均一棵龍眼樹才能找到數隻荔枝椿象。（記者顏宏駿攝）

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