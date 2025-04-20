台南左鎮教會慶155週年 健走認識家鄉及15個平埔姓氏

台南市左鎮教會慶祝設教155週年及復活節，在左鎮蔗埕公園舉辦戶外感恩禮拜及健走活動。（記者劉婉君攝）

2025/04/20 16:35

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮教會慶祝設教155週年及復活節，今（20）日在左鎮蔗埕公園舉辦戶外感恩禮拜及健走活動，帶領社區老少認識家鄉，為家鄉祈福，沿途並分送印有生日快樂的煎餅給民眾。活動中還以台語教導小朋友當地的15個平埔姓氏。

復活節是基督宗教重要的節日之一，左鎮教會於復活節前夕在蔗埕公園設計了155隻兔子裝置藝術，象徵旺盛的生命力在貧瘠的白堊土地上蔓延展開，如同沉寂的左鎮老街再度甦醒，兔子的背後並印有QR碼，民眾只要掃描，就可以認識教會歷史、復活節故事、左鎮冷知識等。今天復活節當天，並在蔗埕公園辦理戶外感恩禮拜，隨後即出發健走。

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健走隊伍分為長青組與綠芽組，長青組沿著左鎮老街走到左鎮教會，綠芽組則繞行左鎮公所、衛生所、台20線再回到左鎮教會，看看家鄉，也為生活的土地祈福。

左鎮教會執事穆崑郎也在活動中以台語及台羅拼音，教導小朋友學習當地15個西拉雅族姓氏，包括兵、穆、董、買、羅、卓、哀、標、同、力、毒、姬、車、机、冬，讓下一代更認識自己的家鄉。

台南市左鎮教會慶祝設教155週年及復活節，在左鎮蔗埕公園舉辦戶外感恩禮拜及健走活動。（記者劉婉君攝）

左鎮教會執事穆崑郎在活動中以台語及台羅拼音，教導小朋友學習當地15個西拉雅族姓氏。（記者劉婉君攝）

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