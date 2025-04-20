阿里山林鐵鹿麻產車站賣店「小鹿尋物」試營運 實習站長秋田犬「波吉」登場

超萌的秋田犬「波吉」成為鹿麻產車站實習站長，將不定期在車站與遊客互動。（記者王善嬿攝）

2025/04/20 16:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉阿里山林業鐵路鹿麻產車站逾50年歷史，木料遭蟲蛀蝕、周圍雜草叢生，其中站長宿舍2006年整修後又封閉，還曾被諷為蚊子館；阿里山林鐵及文化資產管理處斥資2600萬元整修、優化戶外空間，去年底完工，今年由嘉義縣竹崎鄉鹿滿社區發展協會得標承租，今天起試營運，實習狗站長秋田犬「波吉」初登場，未來不定期到車站巡視，與遊客「巧遇」。

鹿麻產車站因木構造油漆剝落、木料遭蟲蛀蝕，周圍欄杆損壞、枕木步道老舊、雜草叢生等情形，斥資共2600萬元先後辦理車站及周邊環境整修工程，以及戶外空間優化統包工程改善，並辦理鹿麻產車站及站長宿舍標租案，由鹿滿社區發展協會得標，租約2年。

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鹿滿社區發展協會理事長林乙均說，阿里山公路尚未開闢前，鹿麻產車站是山區農民與市區商家山產交易的運輸轉運站，阿里山公路開闢後沒落，1982年11月並停止列車停靠，直到2019年4月16日恢復列車停靠。

林乙均說，鹿麻產車站是鹿滿社區重要地標，早年更是居民出入及運輸貨物、日常用品的重要交通工具，社區發展協會此次承租營運，希望活化車站及站長宿舍，推動觀光旅遊、帶動社區產業。

林乙均表示，車站賣店「小鹿尋物」為協會與在地業者合作，開發可用來生火照明的「菸桿」特色商品，及提供滷蛋、木耳涼飲等餐食；站長宿舍規劃木造車站模型達人陳振龍、陶藝家李俊蘭作品展，即日起試營運，除週一休館，每天上午9點到下午4點開放，預計5月中旬正式開幕。

林乙均說，協會還印製「鹿滿散策地圖」，供遊客免費索取，探索鹿滿在地文化小徑、特色景點與美食，來一場慢步調的鐵道之旅。

鹿滿社區發展協會理事長林乙均今帶實習站長「波吉」上班。（記者王善嬿攝）

鹿滿村早年種菸葉盛行，鹿滿社區發展協會利用菸桿製作具在地特色商品。（記者王善嬿攝）

封閉十多年的站長宿舍整修後重新開放，社區發展協會規劃為藝文展覽空間。（記者王善嬿攝）

阿里山林鐵及文資處斥資2600萬元優化鹿麻產車站戶外空間。（記者王善嬿攝）

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