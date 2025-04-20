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    首頁　>　生活

    雞蛋被吃光光！ 偷蛋賊1.7米大蛇落網

    飼主裝上監視器抓賊，結果發現偷蛋賊竟然是1隻又粗又壯的大蛇。（鄭琨諺提供）

    飼主裝上監視器抓賊，結果發現偷蛋賊竟然是1隻又粗又壯的大蛇。（鄭琨諺提供）

    2025/04/20 16:31

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區什二佃一戶人家，養了一籠蛋雞下蛋，結果近半個月來，一窩又一窩的雞蛋都不翼而飛，損失慘重，飼主百思不解，特別裝上監視器抓賊，結果發現偷蛋賊竟然是1隻又粗又壯的大蛇。蛇類達人鄭琨諺接獲求助，連夜趕往救援，順利逮獲這隻長達1.7米的偷蛋賊─臭青母。

    鄭琨諺表示，飼主早在上上週就說家裡雞舍裡的雞蛋經常一夕之間就消失無蹤，也不知道怎麼不見，懷疑如果不是被偷，可能就是被蛇吃掉。他建議飼主裝上監視器抓賊，看到底是何方神聖所為。

    日前，飼主從監視器發現1隻大蛇竄入雞舍吃雞蛋，整窩雞蛋都被光還吃不夠，又跑到另一窩去吃，急叩鄭琨諺來幫忙。鄭趕抵，不動聲色，立刻手到擒來，捕獲這隻長達1.7米的臭青母，放進網子內，一秤足足有7斤重，隨後帶往野外野放。

    鄭琨諺說，臭青母又叫臭青公，因頭上有似「王」字而又稱為王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食。其成蛇的體長最大可達到200多公分，遇到驚嚇或被捕捉時，會分泌有臭味的液體而得名。

    這隻長達1.7米的臭青母，落網後一秤足足有7斤重，隨後被帶往野外野放 。（鄭琨諺提供）

    這隻長達1.7米的臭青母，落網後一秤足足有7斤重，隨後被帶往野外野放 。（鄭琨諺提供）

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